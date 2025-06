Comenzó la devolución de saldo de la Tarjeta Ciudadana Los usuarios que ya utilizan la SUBE pueden reclamar el dinero disponible. El trámite es sencillo y sin fecha límite.

Con la implementación definitiva de la tarjeta SUBE en el transporte urbano de San Miguel de Tucumán, la Municipalidad habilitó desde hoy un sistema de devolución de saldo para quienes aún conservan fondos en la Tarjeta Ciudadana.

Según informaron desde el municipio, el trámite para recuperar ese dinero es simple y directo: los usuarios solo deben presentarse con su DNI y las tarjetas que tengan en su poder. No es necesario turno previo y no se fijó aún una fecha límite para realizar la gestión, lo que brinda tranquilidad a quienes aún no pudieron acercarse.

La medida apunta a facilitar la transición completa al sistema SUBE, que ya es obligatorio en los colectivos urbanos de la capital tucumana. Desde el municipio aseguraron que el procedimiento se desarrollará de forma ágil y que no hay plazos perentorios para completarlo.

Se trata de un paso más en la modernización del sistema de transporte público, que busca unificar medios de pago y hacer más eficiente el acceso de los usuarios a los servicios.