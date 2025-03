Comenzó la primera Feria Nacional del Libro Infanto – Juvenil de Tucumán El evento impulsado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán comenzó el viernes y se extenderá hasta el 23 de marzo en el Parque 9 de Julio. Los visitantes pueden recorrer 85 stands de editoriales de todo el país, disfrutar de espectáculos y participar de talleres, charlas y concursos.

La primera Feria Nacional del Libro Infanto – Juvenil, que comenzó este viernes en San Miguel de Tucumán por iniciativa de la Municipalidad capitalina, es una imperdible oportunidad para que los niños y los jóvenes se acerquen a la lectura y disfruten de propuestas educativas y recreativas en un entorno natural, con acceso libre y gratuito.

El evento, que en sus dos primeros días recibió la visita de más de 700 personas, se desarrolla en la Estación del Trencito del Parque 9 de Julio y no se suspende por lluvia. La Feria se podrá recorrer hasta el 23 de marzo, de lunes a viernes de 10 a 18 h y sábados y domingos de 16 a 23 h.

La inauguración oficial tuvo lugar este sábado por la noche, con la participación de la Secretaria General del Municipio, Camila Giuliano; la subsecretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Trejo; el subsecretario de Gestión Estratégica, Humberto Ponce de León; los directores de Niñez y Juventud, Vanesa Castro; del CIM-CEA, Laura Trejo; de Adulto Mayor, Emiliano Ramírez; de Salud, Alejandro Bonari; de Educación, Isabel Amate Perez; de Inclusión, Género y Diversidad, Carolina Peralta y de Relaciones Institucionales, Carolina Oliver.

Para organizar la Feria del Libro Infanto – Juvenil el Municipio se unió a los encargados de la “Feria del Libro Tucumán”, Diego Anchorena y Jorge García y contó con el apoyo de la Cámara de Libreros y Editores Independientes (Caledin).

“Esta es una iniciativa desarrollada por nuestra intendenta la doctora Rossana Chahla en la estación del Trencito del Parque 9 de Julio, un espacio público que estamos de nuevo compartiendo y transformando en un espacio de aprendizaje y de lectura. Es una manera dinámica de convocar a los niños, a los jóvenes a acercarse a la lectura”, destacó Giuliano, al tiempo que enfatizó que se trata de “una apuesta de nuestra intendenta para que nuestras infancias y juventudes puedan aprender, divertirse y hacer uso de los espacios públicos”.

La funcionaria señaló que en la Feria los visitantes encontrarán “muchos stands con muchas alternativas para disfrutar. Hay shows, hay talleres” y agregó que todo está planificado “de manera muy responsable y muy interactiva para que todos puedan venir con sus familias y puedan venir también las escuelas”.

La Secretaria General remarcó que entre los 85 stands de editoriales de distintas provincias como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Tucumán, que reúnen “la diversidad y las distintas propuestas que el país nos trae”, los vecinos encontrarán un puesto de la editorial de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán “Ciudad Cerca”. “Nosotros también aportamos nuestra propia editorial con por ejemplo, un libro escrito para los niños que se llama ´El niño de ojos brillantes´, que está hecho también en Braille para que puedan tener acceso personas con visión reducida y también en audiolibro a través de Spotify”, explicó Giuliano.

“También tenemos todos nuestros programas de gobierno que están documentados y disponibles para poder verlos y hacer uso de ellos y también para poder llevarse un QR con acceso a nuestra biblioteca digital”, añadió.

Por su parte, Alejandra Trejo, recordó que durante la Feria Nacional del Libro Infanto – Juvenil hay numerosas actividades como charlas, exposiciones de escritores, debates, conferencias, talleres, espacios de poesía y lectura, espectáculos, propuestas de cómics y animé, comercialización de libros, concursos y puestos de comida, entre otras propuestas, que se desarrollan de manera simultánea en distintos espacios bautizados como “Bitácoras”.

“Hay aproximadamente 85 stands de diferentes editoriales. Hay bitácoras en las cuales se está realizando lecturas de libros, se están haciendo talleres. Tenemos un espacio para shows, donde ahora está por ejemplo Alexander y sus marionetas. Así que la verdad es una propuesta muy interesante para toda la familia destinada principalmente a los niños y los jóvenes”, expresó la funcionaria.

Cronograma de actividades

Lunes 17

10.15 h – Actividad para niños: Te hacemos el cuento. Cuentos de autores tucumanos, para escuelas y colegios. Performance. Prof. Olga Martínez. (Bitácora 25)

10.15 h – Actividad para adolescentes: El Auge del romance en la literatura: de romance de época hasta romantasy. Charla debate sobre este género. Establecer un diálogo con los anhelos, las expectativas e imaginarios de los lectores en la literatura juvenil. Agus Rivadeneira. (Bitácora 50)

10.15 h – Actividad para niños en el escenario: Presentación del libro: Celina, la protectora de los descartados. Autor. Javier Alejandro Aguilar. Cuentos para niños de 7 a 11 años.

15.30 h – Actividad para adolescentes: Explora la poesía desde la experiencia vital, para niños y adolescentes de 11 a 16 años. Conectar con los sentimientos. Palabras que ensueñan. Prof. Manuel Rivas. (Bitácora 25)

15.30 h – Actividad para niños de escuelas primarias: Versos para compartir. Esta propuesta de promoción lectora incluye juegos verbales, recitado, producción oral de rimas, coplas y poesías. Dirige: Gloria Marcela Olivera. (Bitácora 50)

16 h – Presentación del libro “Maternar(te) en conciencia”, de la Dra. Ornella Bolzón. Se trata de una charla para padres dedicado a la crianza consciente y al amor propio. (Bitácora 25)

16 h – Conversatorio y lecturas de MICROTECA, con la Dra. Laura García y el editor Pablo Donzelli y los que integran el Libro. (Bitácora 50)

Martes 18

10.15 h – Taller para jóvenes, docentes y escritores “De la Noticia al Cuento”, a cargo del Prof. Manuel Rivas. (Bitácora 25)

10.15 h – Actividad para adolescentes: Charla de Escritura Gótica. Variables Contemporáneas. Escritura de Terror. Parte I. Gótico. Inicio. Fisura de la razón, ingreso al miedo y la emoción. Gótico Victoriano. Dirige: Melina Moisé. (Bitácora 50)

11.15 h – Presentación del libro de geología “Ciencias de la Tierra”, destinado a docentes del nivel secundario, con José Pablo López, Sebastián Moyano y Walter Medina. (Bitácora 50)

14.30 h – Presentación del libro de cuentos para adolescentes “El trágico desahogo de una mente soñadora”, para chicos de entre 12 y 18 años. (Bitácora 25)

14.30 h – “Taller Aire Libre” Poemas y micro relatos para niños. Cuidamos nuestro cuerpo y la naturaleza. Coordina: Mónica Cazón. (Bitácora 50)

15.30 h – Actividad para niños: “A leer se dijo”, taller de lecturas y producciones a cargo de la Prof. Romi Carrizo. SADE. (Bitácora 25)

15.30 h – “Internet Vs libros”, taller sobre las ventajas y desventajas del internet con respecto al libro papel, dirigido a Jóvenes de nivel secundario que usan a diario You Tube, Tiktok, Chat GPT, etc. Coordina: Facu Anagua, de Salta. (Bitácora 50)

Miércoles 19

10.15 h – Actividad para adolescentes: “Introducción a la Tecnología en Información. IA”, a cargo de Julio Molina. SADE. (Bitácora 50)

10.15 h – Actividad para niños. Presentación del libro “Cuentos y Coplas”, por la Prof. Estela Porta. (Escenario)

15.30 – Actividad para niños: Presentación del libro “El mundo gamer de Eric”, del autor Juan Ignacio Valenzuela, a cargo de la Prof. Verónica Albornoz. (Bitácora 25)

15.30 h – Actividad para adolescentes: “Introducción a la Tecnología en Información. IA”, a cargo de Julio Molina. SADE. (Bitácora 50)

15.30 h – “Un Yosapa disléxico”, de Gonzalo Veliz. Ente de Cultura Tucumán. (escenario principal).

Jueves 20

10.15 h – Actividad para niños: Presentación de libro “Bichito de luz” de la autora Jéssica Morales. (Bitácora 25)

10.15 h – Actividad para adolescentes: “La literatura juvenil Argentina en las redes sociales”. Debate sobre la presencia que ocupan los escritores contemporáneos y autopublicados que escriben literatura juvenil argentina. Dirige: Agus Rivadeneira. (Bitácora 50)

15.30 h – Actividad para adolescentes: Diálogos y Palabras (Entrevistas). Taller para jóvenes. Dirige: Prof. Manuel Rivas. (Bitácora 25)

15.30 h – Actividad para niños: “Un gato tan taan…”: narración del cuento y canciones con María Belén Alemán y Silvana Irigoyen. (Bitácora 50)

15.30 h – “Un Yosapa disléxico”, de Gonzalo Veliz. Ente de Cultura Tucumán. (Escenario principal).

Viernes 21

10.15 h – Actividad para adolescentes: Presentación del libro “La abominación de los espejos”, a cargo del Prof. Manuel Rivas. SADE. (Bitácora 25)

10.15 h – Actividad para niños: “Sorpresas trae el viento”, narración del cuento y canciones con María Belén Alemán y Silvana Irigoyen. (Bitácora 50)

10.15 h – Actividad para niños: Colección Yungas. Un proyecto conjunto de Edunt y la Reserva Experimental Horco Molle, pensado para las infancias (Escenario principal).

15.30h – Actividad para niños: Lucio y el Cerro San Javier, del autor Javier Alejandro Aguilar. (Bitácora 25)

15.30 h – Actividad para adolescentes: “Entre el Relato y la Historia”. Taller de escritura que invitará a escribir la historia personal, de conocidos, o inventadas, en formato novela, a cargo de Norma Beatriz Guraiib. SADE. (Bitácora 50)

15.30 h – Actividad para niños: “Rapeando Poesías”, con la participación de la escuela Nº 210 Gregorio Araoz de Lamadrid y la docente Analía Mariela Diaz. (Escenario principal).

17 h – Conversatorio “Poesía en las pequeñas cosas”, a cargo de Laura Moyano, Noelia Urquiza y Germán Made. (Bitácora 25)

17 h – Presentación de la novela para adolescentes “Gutural y otros sonidos animales”. (Bitácora 50)

Sábado 22

17 h – Talleres para docentes, padres y promotores de lectura: “Cruce de la Filosofía y la LIJ (Literatura Infantil y Juvenil)” (Módulo 1), “Plantear la problemática” (Módulo II), “Lectura e interpretación del cuento”, a cargo de Pablo Pozzoli, filósofo e investigador de LIJ. (Bitácora 25)

17 h – Charla para docentes: “¿Por qué nos creemos los cuentos?: Cómo fomentar la literatura dentro de la escuela”, a cargo de la profesora y editora Rosario Cortés Cisneros. (Bitácora 50)

18 h – Actividad para docentes y padres: “¿Qué leer? Taller de inserción a la lectura para niños y adolescentes”, a cargo de la Prof. Alejandra Burzac Sáenz. SADE. (Bitácora 25)

18 h – Mesa de Lecturas: “Historias de Instagram” del Espacio Epicuro, con Cristina Guerrero, Laura Lafuente, Susana Noé, María Angélica Montero, María Lilia de la Rosa, Juan Carlos Mon y José Miguel Méndez Dietrich. (Bitácora 50)

18 h – Mesa de lecturas para adolescentes y adultos: “Literatura de Suspenso”, a cargo de la Prof. Melina Moisé. SADE. (Escenario principal)

19 h – Presentación de toda la colección de libros Apapacharte, a cargo de Cecilia López. Origamy. (Bitácora 25)

19 h – Taller de Stop Motion, a cargo de la profesora de la Municipalidad de SMT, Antonela Cardozo. (Bitácora 50)

19 h – Espectáculo de danza árabe infantil.

20 h – “Buenos días Alejandra”. Presentación de los libros “Dos docenas con yapa”, de Nancy Olivera; y “Cuentos de la frágil humanidad”, de María Cristina Guerrero. (Bitácora 25)

20 h – Espectáculo del grupo “Tafinando” en el escenario principal.

Domingo 23

17 h – Actividad para docentes y padres: “Canto y Cuento”, taller de música y cuentos, a cargo de Sergio Lizárraga. (Bitácora 50)

18 h – Charla “La comunicación y el fútbol” con el Lic. Fernando Dip, para público desde los 8 años en adelante. (Bitácora 25)

18 h – Talleres “Cruce de la Filosofía y la LIJ (Literatura Infantil y Juvenil)” (Módulo 3), “Plantear la pregunta filosófica” (Módulo 4) y cierre, a cargo de Pablo Pozzoli, filósofo e investigador de LIJ. (Bitácora 50)

18.30 h – Literalmente Hablando. Edición Especial (Entrevistas). Mesa de lecturas para adolescentes y adultos, con la Dra. Alejandra Burzac Sáenz. (Bitácora 25)

18.30 h – Espectáculo de danzas árabes.

19.15 h – Narradores Tucumanos. Mesa de lecturas para adolescentes y adultos a cargo del Prof. Manuel Rivas. (Bitácora 25)

19.15 h – Taller para familias “Diversidad Familiar y Bienestar Infantil, a cargo de la psicóloga Cecilia Lopez. Origamy. (Bitácora 50)

19.15 a 21 h – Concurso de Cosplay.

21 h – Espectáculo de rock, con el grupo Hombres de Marte.

