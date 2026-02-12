Cómo funcionarán los comercios en Tucumán el 16 y 17 de febrero La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán confirmó el esquema previsto para el primer fin de semana extra largo del año.

Según el cronograma de feriados nacionales establecido por el Gobierno, el Carnaval se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero. Sumados al sábado 14 y al domingo 15, esas jornadas conformarán el primer fin de semana extralargo del año.

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán precisó el funcionamiento de los comercios durante esas fechas. “Vamos a trabajar el martes; el día lunes no abrimos las puertas”, señaló Gabriela Coronel, titular de la entidad.

En concreto, el lunes 16 de febrero, feriado nacional, los comercios permanecerán cerrados. En esa jornada deberá aplicarse la normativa vigente sobre feriados nacionales (Ley N° 27.399 y Ley N° 20.744) para el pago de la remuneración correspondiente; además, ese día no podrá otorgarse como compensatorio del descanso semanal.

Por su parte, el martes 17 de febrero los locales atenderán con normalidad, en el horario habitual de 9:00 a 13:00 y de 17:30 a 21:30.