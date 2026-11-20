El lunes 23 de noviembre, día no laborable debido al traslado del feriado del Día de la Soberanía Nacional, los servicios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se prestarán de la siguiente manera:
- Ómnibus: circularán con la frecuencia de días domingos.
- Recolección de Residuos: no habrá recolección durante la jornada del lunes. Se solicita a los vecinos esperar hasta el martes 24 para sacar las bolsas de residuos domiciliarios a las veredas.
- Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.
- Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal, de 8 a 12 h y 15 a 18 h.
- Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): no abrirá sus puertas.
- Oficina de Información Turística (Congreso 141): atenderá en horario corrido, de 8 a 20 h.
- Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.
- Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.
- Consultas sobre trámites y servicios: los vecinos pueden hacer consultas las 24 horas al asistente virtual Migue a través de la página www.smt.gob.ar
- Museos Municipales: como todos los lunes, el Museo Mercedes Sosa – Casa Natal (Pasaje Calixto del Corro 344), el Museo de la Industria Azucarera (Parque 9 de Julio), la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) y la Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz y Bolívar) no abrirán al público.
Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán