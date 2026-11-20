Cómo funcionarán los servicios el feriado del 23 de Noviembre Las actividades administrativas y algunos servicios del Municipio capitalino quedarán reducidos debido al feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Por Redacción - El Ocho 20/11/2026 · 14:02 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio