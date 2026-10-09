Cómo funcionarán los servicios municipales el 12 de octubre Las actividades administrativas y algunos servicios del Municipio capitalino quedarán reducidos debido al feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Por Redacción - El Ocho 09/10/2026 · 14:02 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio