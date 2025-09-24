Entre los principales proyectos de ordenanza, resolución y declaración incluidos en la agenda, se destacan la puesta en marcha de la primera etapa del Digesto Jurídico municipal, la incorporación de herramientas tecnológicas en el transporte público y la creación del programa municipal “Sello Verde”, destinado a reconocer a los comercios que apliquen buenas prácticas ambientales.
De la reunión participaron concejales de todos los bloques políticos: Unión Cívica Radical, Movimiento Radical Tucumán, Fuerza Republicana, Unión Cívica Radical – Involucrados, Libres del Sur, Compromiso Tucumán, Peronismo de la Capital y Acción Vecinal. Estuvieron presentes los ediles Ernesto Nagle, Gastón Gómez, Ana González, Gustavo Cobos, Carlos Arnedo y Federico Romano Norri.