Concejo Deliberante: quedó definido el temario de la próxima sesión La comisión de Labor Legislativa, presidida por Fernando Juri, acordó el temario que se tratará en la sesión del jueves 25 de septiembre a partir de las 9 horas.

Entre los principales proyectos de ordenanza, resolución y declaración incluidos en la agenda, se destacan la puesta en marcha de la primera etapa del Digesto Jurídico municipal, la incorporación de herramientas tecnológicas en el transporte público y la creación del programa municipal “Sello Verde”, destinado a reconocer a los comercios que apliquen buenas prácticas ambientales.

De la reunión participaron concejales de todos los bloques políticos: Unión Cívica Radical, Movimiento Radical Tucumán, Fuerza Republicana, Unión Cívica Radical – Involucrados, Libres del Sur, Compromiso Tucumán, Peronismo de la Capital y Acción Vecinal. Estuvieron presentes los ediles Ernesto Nagle, Gastón Gómez, Ana González, Gustavo Cobos, Carlos Arnedo y Federico Romano Norri.