Condena más inhabilitación absoluta para el ex chofer del abogado Gustavo Morales La Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal lo acusó por el delito de falso testimonio reiterado. Dos años y seis meses de cumplimiento condicional. No podrá ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la pena.

A través de un juicio abreviado, Raúl Roberto Aniquín (68) fue condenado en calidad de autor por el delito de falso testimonio reiterado en concurso real, hechos de fechas 12 de mayo de 2021 (primero); 6 y 27 de abril de 2022 (segundo); y 4 de agosto de 2023 (tercero), en perjuicio de la administración pública.

Por expresas instrucciones de la titular de la Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal, Mariana Rivadeneira, la auxiliar de fiscal, Brenda Deroy, oralizó las pruebas reunidas y el convenio arribado que establece la pena de dos años y seis meses de cumplimiento condicional más la inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.

“Se agregaron los informes que dan cuenta de la existencia de los múltiples legajos donde Gustavo Morales (ya condenado a tres años de ejecución condicional) ejerciendo la representación de alguna de las partes ofrecía como testigo (“comodín”) al señor Aniquín quien efectivamente, según se desprende de las constancias, declaraba en los diferentes hechos (entre ellos en la causa por instigación pública)”, detalló la representante del MPF. Luego del reconocimiento de responsabilidad y aceptación de la pena propuesta, el juez interviniente convalidó el convenio arribado.

