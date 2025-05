Condenaron a la mujer que apuñaló a un joven en Villa 9 de Julio Guadalupe Álvarez recibió una pena por medio de un convenio de juicio abreviado al que arribaron las partes.

Durante la jornada de este jueves, el Ministerio Fiscal expuso en audiencia un acuerdo de juicio de abreviado que firmó conjuntamente con la imputada Guadalupe Dora Álvarez (23) y su abogado defensor. La causa estuvo vinculada a un violento episodio que se registró el 8 de febrero de este año en el barrio Mataderos de Villa 9 de Julio (capital) y tuvo como víctima a Víctor Hugo Arroyo (28).

Intervino la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale. Según reveló el auxiliar de fiscal, Miguel Fernández, las partes pactaron que la acusada sea condenada a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, más el cumplimiento de una serie de reglas de conducta, al encontrarla autora material del delito de lesiones graves.

Por su parte, Álvarez reconoció su responsabilidad material y penal en el hecho endilgado; al tiempo que, en su resolución, el juez actuante declaró admisible el convenio pleno de juicio abreviado y dejó firme la sentencia.

El caso

El 8 de febrero de 2025, a las 13:00 horas aproximadamente, en calle Salas y Valdez al 1500, Álvarez, inició una fuerte discusión con su ex pareja y su ex suegra. A continuación, Arroyo (sería primo del ex) intervino para separar a la señora y a la acusada, momento en que el joven perdió el equilibrio y cayó al suelo.

Acto seguido, y con intenciones de lastimarlo a los fines de evitar que se reincorpore, sirviéndose de un cuchillo que disponía, la imputada le propinó una puñalada en el abdomen, ocasionándole una lesión que puso en peligro la vida de Arroyo y le demandó un tiempo de curación e inutilidad para sus tareas habituales mayor a un mes.

Finalmente, la agresora se dio a la fuga del lugar corriendo en posesión del cuchillo utilizado, mientras que la víctima fue trasladada al hospital Centro de Salud, donde fue intervenida quirúrgicamente de urgencia.