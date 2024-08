Conflicto en el transporte: desde AETAT aseguran que no disponen de los fondos para pagar los sueldos La reunión entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), que se esperaba ayer, fue postergada para el jueves.

En Tucumán, el conflicto en el sector del transporte público se intensifica con la falta de pago de sueldos a los empleados. Luis García, referente de AETAT, informó en una comunicación con Vivo AM que, debido a la demora en la transferencia de fondos provinciales, no se podrá abonar el salario correspondiente al mes de julio en la fecha prevista. La acreditación de los fondos está prevista para hoy o mañana, pero aún no se ha confirmado.

El atraso en el pago se produce en un contexto de reclamos por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que exige sueldos equivalentes a los del área metropolitana de Buenos Aires. Mientras tanto, los empresarios aseguran que no cuentan con los recursos necesarios, argumentando que el subsidio provincial no ha sido transferido a tiempo.

García explicó que, a pesar de que UTA ha sido informada de la situación, el pago que se realice será conforme a la última paritaria acordada en febrero, sin incluir el aumento salarial exigido por el gremio. La diferencia salarial para cubrir la nueva pauta paritaria sería de aproximadamente 1.600 millones de pesos adicionales, según cálculos realizados.

En medio de este conflicto, surgen rumores sobre un posible aumento en el precio del boleto. García mencionó que, aunque inicialmente se esperaba un aumento en las compensaciones tarifarias por parte del gobernador, la situación financiera actual podría forzar a las empresas a considerar un aumento tarifario. La decisión dependerá de las próximas reuniones con el gobierno y el análisis de costos.

A pesar de la compleja situación, García no anticipa medidas de fuerza inmediatas por parte de UTA debido a la comprensión de que la demora en el pago es atribuible a un retraso administrativo y no a la responsabilidad de los empresarios. Sin embargo, UTA nacional ha señalado que, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria en las próximas reuniones, podrían decretar medidas de fuerza.