Convocan en Tucumán a los soldados que lucharon contra la subversión Los soldados veteranos de la guerra contra la subversión y todos los familiares de las 21.200 víctimas provocadas por las acciones armadas de los grupos insurgentes se reunirán el próximo 9 de febrero en la provincia de Tucumán, informa el historiador Guillermo H. Sottovia, autor de "Relatos de una guerra no declarada" y de "Argentina, no me olvides".

Por Redacción - El Ocho 04/01/2025 · 19:13 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio