Corte total en la Ruta 307 este miércoles por reparaciones La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán informó que este miércoles 27 de agosto la Ruta Provincial N° 307 permanecerá totalmente cerrada al tránsito entre el kilómetro 13 y la rotonda de El Mollar, en Tafí del Valle.

La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán informó que este miércoles 27 de agosto la Ruta Provincial N° 307 permanecerá totalmenEl corte regirá desde las 9 hasta las 18 horas y se debe a tareas de reparación de una alcantarilla ubicada en el kilómetro 42 de la traza.

Desde el organismo provincial advirtieron que, por la magnitud de la obra, no habrá paso alternativo durante el horario de trabajo. Por ello, solicitaron a los conductores planificar sus viajes con anticipación y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

La RP 307 es el principal acceso a los Valles Calchaquíes, por lo que se recomienda extremar precauciones y evitar transitar por la zona en la franja horaria del corte.te cerrada al tránsito entre el kilómetro 13 y la rotonda de El Mollar, en Tafí del Valle.