Crisis en Tucumán: comercios históricos de Yerba Buena bajan la persiana La recesión golpea fuerte al comercio tucumano. En Yerba Buena, la caída de la actividad económica obligó a cerrar negocios con hasta 20 años de trayectoria, un panorama que refleja la gravedad de la crisis.

Esteban Lamontanaro, presidente de la Cámara de Comercio local, informó que en el último mes 12 de los 360 socios de la institución cerraron definitivamente. “No son emprendimientos nuevos, son comercios de 15 a 20 años que no resistieron”, señaló.

Según el dirigente, las ventas se desplomaron un 30% y los altos costos fijos, sumados a alquileres elevados y una fuerte presión impositiva, hicieron inviable la continuidad para muchos. La baja del poder adquisitivo llevó a que los consumidores prioricen alimentos y artículos esenciales, dejando de lado otros rubros.

Algunos comerciantes intentan resistir vendiendo al costo o achicando personal, pero para muchos la única salida fue bajar la persiana. Lamontanaro denunció que la carga tributaria absorbe cerca del 50% de las ganancias y que la doble o triple imposición del impuesto a los Ingresos Brutos coloca a Tucumán en desventaja frente a otras provincias, incentivando las compras fuera del territorio.

Si bien reconoció que el cambio de gobierno despertó expectativas, afirmó que hoy el clima en el sector es de “angustia” y reclamó señales concretas de acompañamiento por parte del Estado para evitar que más comercios sigan el mismo camino.