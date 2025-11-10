Personal de la División Patrulla Motorizada Capital intervino en un incidente ocurrido en calle Colombia al 100, mientras realizaban recorridos preventivos y fueron alertados por vecinos sobre ruidos molestos que se mantenían desde la noche del sábado.
Al llegar al lugar, observaron a cuatro hombres a bordo de una camioneta y, al solicitarles que bajaran el volumen de la música, uno de ellos reaccionó de manera agresiva agrediendo a los empleados policiales, mientras otro descendió del vehículo y, tras negarse a exhibir la documentación correspondiente, extrajo un cuchillo tipo carnicero con el que amenazó a un efectivo, profiriendo insultos y amenazas de muerte.
Ante la situación, los uniformados actuaron con rapidez y procedieron a la aprehensión de los involucrados por atentado y resistencia a la autoridad, quedando todos a disposición de la Unidad Fiscal Criminal de turno, que ordenó la planilla prontuarial de los causantes, el secuestro del arma blanca y el depósito del rodado.
Fuente Comunicación Tucumán