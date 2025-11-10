Cuatro hombres quedaron detenidos por agredir y amenazar al personal policial El hecho se registró cerca del mediodía de este domingo en jurisdicción de la Comisaría Seccional 5ª.

Personal de la División Patrulla Motorizada Capital intervino en un incidente ocurrido en calle Colombia al 100, mientras realizaban recorridos preventivos y fueron alertados por vecinos sobre ruidos molestos que se mantenían desde la noche del sábado.

Al llegar al lugar, observaron a cuatro hombres a bordo de una camioneta y, al solicitarles que bajaran el volumen de la música, uno de ellos reaccionó de manera agresiva agrediendo a los empleados policiales, mientras otro descendió del vehículo y, tras negarse a exhibir la documentación correspondiente, extrajo un cuchillo tipo carnicero con el que amenazó a un efectivo, profiriendo insultos y amenazas de muerte.

Ante la situación, los uniformados actuaron con rapidez y procedieron a la aprehensión de los involucrados por atentado y resistencia a la autoridad, quedando todos a disposición de la Unidad Fiscal Criminal de turno, que ordenó la planilla prontuarial de los causantes, el secuestro del arma blanca y el depósito del rodado.

Fuente Comunicación Tucumán