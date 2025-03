Delincuentes atacaron a una mujer en medio de la tormenta: “Fue el peor Día de la Mujer de mi vida” Una mujer fue brutalmente asaltada por un grupo de delincuentes en avenida Siria y Bolivia durante una tormenta; la golpearon, la amenazaron con un arma y le robaron todas sus pertenencias, mientras la falta de obras y el temor de los vecinos a denunciar perpetúan la inseguridad en la zona.

Un brutal asalto ocurrió el sábado en la intersección de avenida Siria y Bolivia, una zona históricamente afectada por inundaciones y delincuencia. Florencia, la víctima, relató el violento episodio que sufrió mientras intentaba ingresar a su hogar en medio de la tormenta.

Según su testimonio, quedó atrapada en el agua junto a otros vehículos cuando un grupo de entre 10 y 15 delincuentes, en su mayoría menores de edad, la atacó. “Primero intentaron asaltar a los autos que iban delante mío, pero cuando vieron que yo era mujer y estaba sola, aprovecharon el momento”, contó.

El asalto fue brutal: le arrojaron piedras, la golpearon en la cabeza, la amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron todas sus pertenencias, incluidas tarjetas bancarias, que fueron utilizadas minutos después para realizar compras. “Me manosearon, me arrancaron mechones de cabello, aros y cadenas. Me gritaban ‘te quemo, te quemo’ mientras me apuntaban con un arma”, relató con angustia.

A pesar de que un móvil policial se encontraba a pocas cuadras, el caudal de agua impidió la asistencia inmediata. Florencia recién pudo llegar a la comisaría a las 16:30 para radicar la denuncia, lo que permitió que en pocos minutos se detuviera a uno de los sospechosos. Más tarde, la policía confirmó la aprehensión de al menos 10 personas vinculadas al hecho.

La víctima denunció que los delincuentes son conocidos en la zona, pero los vecinos temen represalias y no se animan a colaborar con la Justicia. “Los liberan a los seis meses y vuelven a robar. Necesitamos que las personas denuncien y aporten pruebas”, pidió.

Además, reclamó la urgente realización de obras en la zona para evitar las inundaciones, que generan un escenario propicio para la delincuencia. “Si nos unimos y denunciamos, esto podría cambiar”, concluyó.