Demoran a simpatizantes de Atlético Tucumán que viajaban a Buenos Aires con marihuana Tras el control a un colectivo que trasladaba a simpatizantes del Club Atlético Tucumán hacia la provincia de Buenos Aires, personal del Puesto Fronterizo Los Mistoles, halló cogollos de marihuana distribuidos en un frasco de vidrio y en bolsas; y cocaína.

El procedimiento se registró este martes cuando los servidores públicos cumplían con sus tareas de controladores y vigilantes de nuestra frontera. Además del secuestro de los estupefacientes, resultaron demoradas tres personas que son quienes trasladaban las drogas.

La medida fue realizada por efectivos de la Dirección Caballería y Canes, quienes se sumaron a estos controles minuciosos en los puntos estratégicos que permiten el ingreso y egreso de personas y mercaderías a nuestra provincia.

La UFINAR tomó intervención en el caso que, resolvió demorar a los infractores para determinar sus antecedentes y, ordenó el decomiso de las sustancias prohibidas.