El procedimiento se registró este martes cuando los servidores públicos cumplían con sus tareas de controladores y vigilantes de nuestra frontera. Además del secuestro de los estupefacientes, resultaron demoradas tres personas que son quienes trasladaban las drogas.
La medida fue realizada por efectivos de la Dirección Caballería y Canes, quienes se sumaron a estos controles minuciosos en los puntos estratégicos que permiten el ingreso y egreso de personas y mercaderías a nuestra provincia.
La UFINAR tomó intervención en el caso que, resolvió demorar a los infractores para determinar sus antecedentes y, ordenó el decomiso de las sustancias prohibidas.