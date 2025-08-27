Desarticularon dos puntos de comercialización de drogas en Villa Alem Uno de los investigados por la causa, cumple un arresto domiciliario por narcomenudeo dispuesto por la Justicia.

Luego de simultáneos allanamientos realizados en la tarde de este martes, personal de la Dirección de Drogas Peligrosas Capital secuestró un equivalente a 500 ravioles de cocaína y aprehendió a dos personas, investigadas por venta de estupefacientes.

Acerca de los resultados obtenidos, el comisario mayor Rufino Medina, subdirector de la Dirección General de Drogas Peligrosas indicó: “Continuando con las claras directivas emanadas por el ministro de Seguridad, jefe y subjefe de Policía, en la fecha la Dirección de Drogas Peligrosas Capital procedió al allanamiento de dos domicilios ubicados en calles Bernabé Aráoz y Florida. Con la particularidad que estos domicilios, es la cuarta vez que se los allana y una de las personas investigada estaba cumpliendo arresto domiciliario”.

Además, el subdirector detalló que en ambos domicilios se procedió al secuestro cocaína, material de corte, balanza de precisión, dinero y elementos de interés para la causa.

“En uno de los domicilios se secuestró 80 bochitas de cocaína; y en el otro inmueble cerca de 50 gramos de piedra de la misma sustancia. Con esta cantidad, aproximadamente, se puede armar cerca de 500 ravioles de cocaína”, resaltó Medina.

Finalizando, el comisario mayor informó que hay dos personas aprehendidas, que son los principales investigados en la causa. Y sobre un tercer involucrado se aguardan directivas judiciales. “En la fecha se procedió al cierre de dos kioscos de venta de sustancias prohibidas”, concluyó el subdirector de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Fuente Comunicación Tucumán