Desde hoy comienza un paro indefinido de colectivos en Tucumán César González, secretario general de UTA, anunció que a partir de las 00 h del viernes iniciaba el paro de transporte público de pasajeros, enfatizando que la medida no se levantará a menos que las empresas cumplan con las demandas planteadas.

Jorge Berreta, vice presidente de AETAT, brindó declaraciones tras el final de una reunión que buscaba resolver la situación salarial de los trabajadores del sector. Lamentablemente, no se alcanzó un acuerdo satisfactorio, lo que ha llevado a un paro de colectivos debido a la falta de fondos para poder afrontar los salarios.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha ratificado la medida de fuerza para el día de mañana, lo que implicará la paralización de los servicios de transporte público en la región. Jorge Berreta expresó que se han realizado todos los esfuerzos posibles para llegar a un acuerdo, pero la responsabilidad no recae únicamente en la asociación.

Desde AETAT se ha afirmado la necesidad de contar con los fondos necesarios y una medida integral para hacer frente a la crisis. Jorge Berreta ha expresado que actualmente no cuentan con los recursos suficientes para realizar los pagos correspondientes. Berreta advierte que la situación ha llegado a un punto límite, ya que algunas empresas no podrán salir a trabajar ni cargar combustible. Además, sostiene que a mediano o largo plazo, la provincia se quedará sin transporte si no se solucionan los problemas

César González anunció que a partir de las 00:00 del viernes dará inicio el paro, enfatizando que la medida no se levantará a menos que las empresas cumplan con las demandas planteadas. Además, dejó claro que no aceptarán medidas consiliatorias, manteniendo su postura firme en busca de una resolución justa para los trabajadores.