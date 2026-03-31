Despedida de marzo con calor sofocante en Tucumán: la máxima alcanzará los 33 grados y pronostican tormentas El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes agobiante para cerrar el mes en la provincia. Tras una mañana con alta humedad y cielo parcialmente nublado, las condiciones desmejorarán hacia la tarde con probabilidad de precipitaciones.

El último día de marzo se despide con un clima que mantiene las características pesadas de las jornadas anteriores. Para este martes 31, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un día marcado por las altas temperaturas y la inestabilidad en San Miguel de Tucumán y sus alrededores.

Quienes transiten por la capital provincial deberán estar preparados tanto para el calor extremo como para la posibilidad de agua en la segunda mitad del día.

El pronóstico detallado para este martes

Una mañana pesada: La jornada se inicia con el cielo parcialmente nublado y una marca térmica que ronda los 25 grados . El ambiente se percibe sofocante debido a una humedad del 83 por ciento , aunque la visibilidad se mantiene en buenas condiciones. Los vientos soplan desde el sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La jornada se inicia con el cielo y una marca térmica que ronda los . El ambiente se percibe sofocante debido a una , aunque la visibilidad se mantiene en buenas condiciones. Los vientos soplan desde el sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Tarde inestable y calurosa: Pasado el mediodía, el panorama cambiará. El reporte oficial advierte sobre la llegada de tormentas aisladas . A pesar de la inestabilidad, el calor no dará tregua y la temperatura máxima trepará hasta los 33 grados . El viento continuará soplando desde el norte manteniendo su intensidad (13 a 22 km/h).

Pasado el mediodía, el panorama cambiará. El reporte oficial advierte sobre la llegada de . A pesar de la inestabilidad, el calor no dará tregua y la temperatura máxima trepará hasta los . El viento continuará soplando desde el norte manteniendo su intensidad (13 a 22 km/h). Noche con leve descenso térmico: Hacia el cierre de la jornada, la temperatura descenderá ligeramente hasta ubicarse en los 26 grados. Las probabilidades de lluvia disminuirán de manera considerable (ubicándose en el orden del 10 por ciento), mientras que los vientos rotarán hacia el oeste, con una velocidad más moderada de entre 7 y 12 km/h.