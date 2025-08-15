En horas de la siesta del jueves, personal de la Dirección Drogas Peligrosas Capital observó en la intersección de calle Pablo Rojas Paz y pasaje Berreta a un joven en actitud sospechosa manipulando pequeños envoltorios.
Al interceptarlo, los efectivos hallaron el poder del causante 20 envoltorios de cocaína y dieron aviso a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo que dispuso el secuestro de las sustancias, se comunique formalmente lo sucedido y que no se adopten medidas privativas de libertad en contra del demorado.
