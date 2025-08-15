Detuvieron a un joven con “ravioles” de cocaína Intervino personal de la Dirección de Drogas Peligrosas Capital.

En horas de la siesta del jueves, personal de la Dirección Drogas Peligrosas Capital observó en la intersección de calle Pablo Rojas Paz y pasaje Berreta a un joven en actitud sospechosa manipulando pequeños envoltorios.

Al interceptarlo, los efectivos hallaron el poder del causante 20 envoltorios de cocaína y dieron aviso a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo que dispuso el secuestro de las sustancias, se comunique formalmente lo sucedido y que no se adopten medidas privativas de libertad en contra del demorado.

