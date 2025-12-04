Detuvieron a un joven por presuntamente abusar sexualmente de una menor El personal de parada de la División Cabinas de Vigilancia aprehendió a un joven por abuso sexual luego de que un hombre lo acusara de haber tocado las partes íntimas a una menor de 11 años.

El procedimiento se realizó en la noche del martes en calles Matheu y León Gallo, donde los efectivos arrestaron al agresor de 25 años y lo trasladaron a esta unidad especial para ponerlo a disposición de la Justicia.

Desde la Unidad de Integridad Sexual y de Género de la III Nominación solicitaron sus antecedentes para luego decidir sobre su situación procesal en una causa abierta por abuso sexual.

El accionar policial estuvo a cargo del director de Distritos Urbanos, Comisario Inspector Luis Rodríguez, y la jefa de esta División, Subcomisario Verónica Díaz.