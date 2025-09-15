Detuvieron a un prófugo mientras intentaba ingresar a la cancha de San Martín El arrestado, de 29 años, quedó a disposición de la Justicia.

Mientras los efectivos se encontraban trabajando en el control e identificación de todos los asistentes al partido en el que se disputaban San Martín y Atlanta, este domingo, desde las 20 horas interceptaron a un hombre que intentaba ingresar al estadio. Tras someterlo al control de rigor, mediante consulta en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los agentes detectaron que sobre el causante recaía un pedido de captura por un hecho de amenazas agravadas por el uso de armas.

Las autoridades judiciales solicitantes comunicaron que la medida continúa vigente, hecho por el cual, el evadido fue trasladado a la dependencia policial donde quedó detenido hasta que se dictaminen nuevas disposiciones respecto de su situación procesal.

Fuente Comunicación Tucumán