El robo fue denunciado en la mañana del miércoles por la encargada de la Parroquia, quien manifestó que al recorrer la institución religiosa detectó que habían sustraído una pileta de manos y un inodoro. Tras el hecho, un equipo policial inició las tareas de investigación y supo que los elementos robados se ofrecían para su venta en el Barrio Cooperativa, en Los Ralos. Con estos datos, los efectivos recorrieron la zona donde finalmente hallaron a un joven con los bienes sustraídos, quien intentó ingresar a un predio abandonado, pero a los pocos metros fue rápidamente aprehendido, tras una persecución.
Luego, las autoridades de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos ll° Nominación dispusieron que el joven sea liberado y que los elementos recuperados sean entregados a sus propietarios.
El exitoso procedimiento fue dirigido por el jefe de esta dependencia policial, subcomisario Juan Acosta, y supervisado por el jefe de la Unidad Regional Este, Comisario General Carlos Ruiz.
Fuente Comunicación Tucumán