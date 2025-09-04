Detuvieron a un sospechoso de robar en una parroquia Tras una persecución, los efectivos de la Comisaría de Los Ralos lograron atrapar este miércoles a un joven que huía de los policías con los elementos que había robado en la Parroquia Santa Catalina de Siena, en esa localidad.

El robo fue denunciado en la mañana del miércoles por la encargada de la Parroquia, quien manifestó que al recorrer la institución religiosa detectó que habían sustraído una pileta de manos y un inodoro. Tras el hecho, un equipo policial inició las tareas de investigación y supo que los elementos robados se ofrecían para su venta en el Barrio Cooperativa, en Los Ralos. Con estos datos, los efectivos recorrieron la zona donde finalmente hallaron a un joven con los bienes sustraídos, quien intentó ingresar a un predio abandonado, pero a los pocos metros fue rápidamente aprehendido, tras una persecución.

Luego, las autoridades de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos ll° Nominación dispusieron que el joven sea liberado y que los elementos recuperados sean entregados a sus propietarios.

El exitoso procedimiento fue dirigido por el jefe de esta dependencia policial, subcomisario Juan Acosta, y supervisado por el jefe de la Unidad Regional Este, Comisario General Carlos Ruiz.

Fuente Comunicación Tucumán