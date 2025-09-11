Detuvieron a una mujer que transportaba cocaína oculta en un coche de bebé La mujer llevaba escondidas 67 dosis de la droga en una mochila que llevaba en el coche.

El subcomisario Oscar Llanos, segundo jefe de la División Robos y Hurtos, brindó detalles de la causa, los allanamientos y un presunto caso de narcomenudeo.

“En la jornada, nos encontramos llevando a cabo múltiples medidas judiciales en el ámbito de una investigación que inicia a partir de un robo ocurrido días atrás en Lavalle al 800, y donde una mujer es sorprendida por dos hombres quienes le sustraen un bolso que contenía dinero y documentación personal”, detalló Llanos.

Luego de la denuncia, el equipo investigativo obtuvo elementos de prueba suficientes como para individualizar a los autores del robo, “en consecuencia la Justicia ordenó allanar el domicilio de los sospechosos, esta tarea se realizó la semana pasada, y se logró obtener diferentes elementos probatorios por lo que nuevamente la Unidad Fiscal a través del Juzgado de Feria ordena medidas judiciales en procura de la detención de uno de los autores”.

La medida se efectivizó este miércoles en calle Pueyrredón al 800. Sin embargo, metros antes de que los efectivos llegaran a la vivienda a allanar notaron que había tres mujeres paradas en la vereda y una de ellas tenía un cochecito de bebé.

“Estas personas al ver la presencia policial emprendieron la huida con un coche de bebé, lo que nos llamó la atención por lo que rápidamente iniciamos una persecución a pie y en los domicilios colindantes logramos darle alcance”, agregó Llanos. Tras la requisa los efectivos descubrieron que una de las mujeres tenía es su poder 12 envoltorios pequeños que contenían una sustancia blanquecina en polvo.

“En el coche había una mochila con un monedero que tenía de 55 dosis más y billetes de baja denominación, por lo que se presume que nos podríamos estar ante el delito de Narcomenudeo”, señaló Llanos.

Este hallazgo fue comunicado a la UFINAR que ordenó de inmediato las pruebas de campo sobre la sustancia encontrada; la tarea fue desarrollada por personal de la Dirección Drogas Peligrosas Capital con resultado positivo para cocaína, esto motivó que la fiscalía especializada ordenara la aprehensión de una de las mujeres.

Finalmente, al ser consultado por los antecedentes de la mujer detenida, Llanos expresó que se encuentran a la espera de la planilla de antecedentes, pero confirmó que esa vivienda fue allanada con anterioridad por el delito de robo y que no se descartan más detenciones en las próximas, vinculadas con la causa de origen.

Fuente Comunicación Tucumán