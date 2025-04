Dictaron ocho años de prisión para dos imputados por trata de personas La Justicia investigó el caso de un prostíbulo ubicado en el centro de la Capital tucumana.

Jonathan Barrionuevo y Mercedes del Valle Ramos fueron condenados a ocho años de prisión por el delito de trata de personas, además de las medidas de tenor económico y embargo de bienes.

Recordamos que la causa inició en el año 2022, cuando Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles, se manifestó en las puertas de un edificio ubicado en calle 25 de Mayo al 300, denunciando que en ese lugar explotaban mujeres.

“Se hizo justicia por todas las victimas que fueron explotadas y maltratadas por estas personas, estoy conforme porque esta gente no podía quedar suelta, todos se hacen los inocentes, pero cuando salen continúan haciendo lo mismo. Estos delincuentes, que supuestamente eran dueños del departamento, pero en realidad no lo eran, me amenazaban con la policía. Había complicidad con la policía y funcionario judiciales, eso se investigó y terminó con esta sentencia”.

“Las otras investigaciones siguen su curso, a la fundación llega mucha gente denunciando que en los edificios de la zona céntrica están armando prostíbulos, es una nueva modalidad que usan los delincuentes para taparse y usar a las victimas”, indicó la madre de Marita Verón.

Susana Trimarco también recomendó denunciar si sospechamos y vemos movimientos extraños, para que la justicia investigue y desarticule estas bandas que se dedican a explotar mujeres.