Dictaron un mes de prisión preventiva para el sujeto que atropelló y mató a una mujer En la colisión, Tatiana Medina de 32 años y oriunda de Tafí Viejo, falleció de forma inmediata, mientras que su pareja, quien iba de acompañante en el biciclo, se encuentra hospitalizado.

Este miércoles se llevó adelante audiencia para legalizar la aprehensión, formular cargos y solicitar medidas de coerción contra Braian Nicolás Oliver, un radiólogo de 27 años y conductor del vehículo que chocó y mató a Tatiana Medina de 33 años, que viajaba junto a su pareja Luciano Alberto Arroyo (30) en la motocicleta.

En la audiencia, el auxiliar de la Unidad Fiscal de Homicidios I, Lucas Maggio, relató la teoría del caso planteada por el Ministerio Público Fiscal, donde sostuvo que Oliver conducía una camioneta Toyota Hilux con un nivel de alcoholemia de 1.10 gramos por litro en sangre, cuando al llegar a inmediaciones de la Ruta 315 (a la altura de La Arboleda) embistió a Medina y Arroyo, quienes circulaban a bordo de una motocicleta Keller. La mujer falleció debido a las lesiones y su pareja sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave, traumatismo de rodilla, hombro y tobillo izquierdo. Todo ello como consecuencia de la conducción imprudente y antirreglamentaria del imputado, que se dio a la fuga sin intentar socorrer a las víctimas.

En ese sentido, Maggio indicó que al imputado se le endilga ser presunto autor de los delitos de homicidio culposo, en concurso ideal con lesiones culposas, ambos doblemente agravados por el nivel de alcoholemia y por la fuga.

Entre las evidencias recolectadas hasta el momento, el auxiliar fiscal destacó la declaración de un amigo de Oliver, que iba de acompañante en la camioneta cuando ocurrió el hecho. Según detalló el investigador, esta persona dijo que el acusado lo fue a buscar a su casa en la camioneta para ir a dar unas vueltas, y que a continuación fueron a retirar a otro amigo.

“Cuando volvíamos a Tafí Viejo, tomamos la Ruta 315. Yo venía un poco dormido, me desperté y sentí que Oliver frenó de golpe, y vi que el guardabarros delantero derecho se arremangaba. Me di cuenta de que había impactado algo. Le dije que se quede y que volvamos a ver con qué había chocado, pero él me dijo que no y comenzó a acelerar hasta llegar a su casa”, citó el auxiliar de fiscal.

La Fiscalía pidió que se ordene la prisión preventiva por dos meses: “Entendemos que hay riesgos de fuga y de entorpecimiento. Se trata de una persona que intentó evitar ser identificada y que no se puso a disposición de la Justicia luego de ocurrido el hecho”, manifestó Maggio, al tiempo que agregó: “La libertad del imputado es claramente una situación que no ayudará a avanzar en el marco de esta causa, ni a garantizar los derechos de la víctima y de sus familiares”.

“El imputado no sólo buscó evadir su responsabilidad, sino incluso entorpecer las investigaciones a partir del ocultamiento de la camioneta. Incluso con el trascurso del tiempo en el caso de los análisis de alcohol en sangre, claramente el tiempo va haciendo que los residuos de alcohol vayan disminuyendo, debiendo haberse practicado un análisis retrospectivo para calcular el nivel de alcohol en sangre al momento del hecho”, argumentó.

Por su parte, la defensa técnica se opuso a la medida y al plazo, y en su lugar demandó el arresto domiciliario por 15 días.

Finalmente, el juez hizo lugar parcialmente a lo planteado por el Ministerio Fiscal y ordenó la preventiva, pero por el término de un mes. Asimismo, dispuso el inmediato traslado de Oliver a una unidad penitenciaria.

El Hecho

El lamentable accidente ocurrió durante la mañana del lunes en la Ruta Provincial 315, a la altura de la curva de Los Vegas. Todo el personal de Unidad Regional Norte (URN) formó parte del procedimiento de investigación del hecho y búsqueda del responsable, quien luego de impactar su camioneta contra la motocicleta, se dio a la fuga del lugar.

Por ello, efectivos de la Comisaría Villa Carmela realizaron arduas tareas de inteligencia, recolección de testimonios y análisis de registros fílmicos, mediante los cuales, lograron determinar los lugares donde se encontrarían tanto el vehículo involucrado en el siniestro como el chofer del mismo.

En Lomas de Tafí

Acerca del procedimiento realizado, el comisario inspector Héctor Marín, jefe de Zona 2 de URN detalló: “El jefe de la Comisaría Villa Carmela, subcomisario Ángel Diaz y la oficial auxiliar, Rita Salazar, comenzaron una investigación que nos indicaba que el conductor de este rodado se encontraría en la zona de Lomas de Tafí. Inmediatame nte, con el personal, nos trasladamos al lugar y pudimos dar con este sujeto, un individuo de 27 años quien fue interceptado y puesto a disposición de la Unidad Fiscal interviniente” y añadió: “ posteriormente, contando con información de que, en el lugar del accidente, quedó un espejo retrovisor se establecía que podía ser de una camioneta, con estos datos nos trasladamos a Nueva Esperanza, una zona rural de Tafí Viejo, área de monte y de poca población donde realizamos amplios recorridos hasta poder dar con la camioneta, se trataba de una Toyota Hilux color blanca, la cual, tenía daños en el costado delantero derecho y, casualmente, le faltaba el retrovisor de ese mismo lado”.

Luego de los exitosos resultados de este despliegue policial, la fiscalía actuante tomó intervención y dispuso que el aprehendido continúe alojado en la dependencia policial y que el vehículo hallado quede incautado para ser utilizado como evidencia material en el avance de la pesquisa.

La Policía persiste en sus labores abocadas a resolver el caso para poder, de esta manera, dar una respuesta a los familiares de las víctimas.

Con información de El Tucumano