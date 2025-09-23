Dieron por muerto a un joven, pero apareció en pleno velorio Una equivocación en la identificación de un cuerpo provocó una escena insólita, a lo Esperando la carroza, en Tucumán. El supuesto fallecido irrumpió en la ceremonia fúnebre y dejó a familiares y vecinos en shock.

Un hecho insólito conmocionó a Tucumán: un joven de 22 años interrumpió su propio velorio y sorprendió a todos al gritar: “¡Estoy vivo!”. El episodio dejó al descubierto un error en la identificación de un cuerpo hallado en la ruta que conecta con Alderetes.

Según explicó el subjefe de la regional este, Carlos Ramírez, el jueves pasado en la madrugada la policía fue alertada de que un hombre se había arrojado bajo un camión en el puente Ingeniero Barros.

De inmediato, intervino la comisaría de Alderetes, se identificó al chofer del camión, se le realizaron los dosajes correspondientes y el médico policial certificó el fallecimiento y autorizó la inhumación.

Horas más tarde, familiares de la supuesta víctima se presentaron en la comisaría asegurando que el cuerpo pertenecía a su hijo. La madre lo reconoció formalmente y se procedió a la entrega del cuerpo para su velatorio.

Sin embargo, el desconcierto llegó durante la ceremonia en Villa Carmela, cuando el joven apareció en el lugar sano y salvo. “Hubo gritos, llantos y mucha confusión; nadie podía creer lo que veía”, relató una vecina a La Gaceta de Tucumán.

Tras el episodio, el fiscal ordenó que el joven declarara. Allí confirmó que, al momento del accidente, se encontraba en Alderetes, a unos 23 kilómetros de su casa, consumiendo drogas y no tenía idea de que su familia lo había dado por muerto.

Por el momento, el verdadero fallecido aún no fue identificado. El fiscal ordenó que el ataúd fuera enviado otra vez a la Morgue Judicial, donde continúa a la espera de que se determine su identidad. La historia, por ahora, sigue abierta y sin resolución.