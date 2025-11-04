La medida fue definida en un congreso nacional que reunió a delegados de 84 asociaciones de base de todo el país, quienes resolvieron profundizar el plan de lucha en defensa de la universidad pública, los salarios docentes y el presupuesto educativo.
Desde el gremio informaron que el miércoles 12 también se concretará una reunión paritaria con el Ministerio de Educación de la Nación, donde exigirán respuestas concretas e inmediatas a los reclamos ya presentados.
En paralelo, la CONADUH anunció que durante las jornadas de protesta se desarrollarán actividades conjuntas con el movimiento estudiantil, entre ellas clases públicas, asambleas y volanteadas, con el objetivo de visibilizar la crisis salarial y presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales.
“El deterioro salarial es evidente: nuestros ingresos quedaron muy por debajo de la inflación y muchas universidades ya declararon la emergencia presupuestaria”, advirtió Luis Tiscornia, secretario general del gremio.
El dirigente también cuestionó la vigencia del impuesto a las ganancias sobre los salarios docentes, señalando que “afecta a cada vez más trabajadores” y reclamó su eliminación junto con la plena aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo. “Si esta situación no se revierte, implica una reducción real del salario y un grave riesgo para el funcionamiento de la universidad pública”, concluyó Tiscornia.