Docentes universitarios convocan a un paro nacional de 72 horas la próxima semana La Confederación Nacional de Docentes Universitarios Histórica (CONADUH) confirmó la realización de un paro nacional de 72 horas los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre, en reclamo de una recomposición salarial y la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida fue definida en un congreso nacional que reunió a delegados de 84 asociaciones de base de todo el país, quienes resolvieron profundizar el plan de lucha en defensa de la universidad pública, los salarios docentes y el presupuesto educativo.

Desde el gremio informaron que el miércoles 12 también se concretará una reunión paritaria con el Ministerio de Educación de la Nación, donde exigirán respuestas concretas e inmediatas a los reclamos ya presentados.

En paralelo, la CONADUH anunció que durante las jornadas de protesta se desarrollarán actividades conjuntas con el movimiento estudiantil, entre ellas clases públicas, asambleas y volanteadas, con el objetivo de visibilizar la crisis salarial y presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales.

“El deterioro salarial es evidente: nuestros ingresos quedaron muy por debajo de la inflación y muchas universidades ya declararon la emergencia presupuestaria”, advirtió Luis Tiscornia, secretario general del gremio.

El dirigente también cuestionó la vigencia del impuesto a las ganancias sobre los salarios docentes, señalando que “afecta a cada vez más trabajadores” y reclamó su eliminación junto con la plena aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo. “Si esta situación no se revierte, implica una reducción real del salario y un grave riesgo para el funcionamiento de la universidad pública”, concluyó Tiscornia.