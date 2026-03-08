Domingo gris y lluvioso: la humedad roza el 100% y anuncian tormentas para la tarde en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable para este 8 de marzo. La máxima llegará a los 25 grados, pero el gran protagonista del día será el alto porcentaje de humedad y las precipitaciones que se mantendrán hasta la noche.

Por Redacción - El Ocho 08/03/2026 · 8:08

Cielo nublado y lluvias aisladas para hoy.