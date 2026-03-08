El fin de semana se despide pasado por agua en San Miguel de Tucumán. Quienes tenían planes al aire libre para este domingo 8 de marzo deberán reprogramarlos o salir con paraguas en mano, ya que las condiciones meteorológicas se presentan sumamente inestables desde las primeras horas del día.
El pronóstico para hoy, paso a paso:
- Mañana pesada: El domingo arrancó con el cielo cubierto, lluvias aisladas y una temperatura de 19 grados. El dato más agobiante es la humedad, que trepa casi al máximo posible con un 99 por ciento. Debido a estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la visibilidad es regular. Los vientos, por su parte, se mantienen prácticamente en calma desde el sudoeste (0 a 2 kilómetros por hora).
- Tarde de tormentas: Pasado el mediodía, la inestabilidad irá en aumento. El pronóstico prevé la llegada de tormentas sobre la capital provincial. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados, acompañada por vientos del sector sur que soplarán con velocidades estimadas entre los 13 y 22 km/h.
- Noche inestable: Hacia el cierre del fin de semana, el termómetro marcará un leve descenso hasta los 22 grados. Las precipitaciones seguirán siendo una amenaza constante: la probabilidad de lluvia se ubicará en el orden del 40 al 70 por ciento, con vientos nuevamente muy leves del sudoeste.