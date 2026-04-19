Domingo pasado por agua en Tucumán: alerta por tormentas fuertes para la tarde y alta humedad El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cierre de fin de semana inestable. La jornada arrancó con lloviznas y visibilidad regular, pero las condiciones empeorarán drásticamente después del mediodía. La máxima alcanzará los 25 grados.

El paraguas será el protagonista indiscutido de este domingo. Para hoy, 19 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada gris, húmeda y pasada por agua para la ciudad de San Miguel de Tucumán y sus alrededores.

Quienes tengan planes al aire libre para este cierre de fin de semana deberán reprogramarlos o tomar precauciones, ya que la inestabilidad irá en aumento con el correr de las horas.

El pronóstico detallado para este domingo

Mañana gris y húmeda: El día comenzó con lloviznas intermitentes y una temperatura fresca que ronda los 18 grados . El ambiente se presenta sumamente pesado, con una humedad del 94 por ciento , lo que genera que la visibilidad se encuentre en estado “regular”. Los vientos soplan desde el sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10 y el 40 por ciento.

El día comenzó con intermitentes y una temperatura fresca que ronda los . El ambiente se presenta sumamente pesado, con una , lo que genera que la visibilidad se encuentre en estado “regular”. Los vientos soplan desde el sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10 y el 40 por ciento. Alerta de tormentas para la tarde: El peor momento climático de la jornada llegará después del mediodía. El SMN prevé el desarrollo de tormentas fuertes sobre la capital tucumana. Pese al agua, el termómetro subirá hasta alcanzar una máxima pronosticada de 25 grados . En esta franja, los vientos rotarán hacia el sector sudoeste, manteniendo una intensidad de entre 13 y 22 km/h.

El peor momento climático de la jornada llegará después del mediodía. El SMN prevé el desarrollo de sobre la capital tucumana. Pese al agua, el termómetro subirá hasta alcanzar una máxima pronosticada de . En esta franja, los vientos rotarán hacia el sector sudoeste, manteniendo una intensidad de entre 13 y 22 km/h. Noche inestable: Hacia el final del domingo, la temperatura descenderá a los 20 grados. Si bien la intensidad de los fenómenos podría ceder, la inestabilidad se mantendrá firme: la probabilidad de lluvia se ubicará en el orden de entre un 40 y un 70 por ciento. Los vientos regresarán al sudeste, soplando más leves (entre 7 y 12 km/h).