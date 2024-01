Dos mujeres denunciaron que sufrieron una brutal agresión a la salida de un boliche Dos mujeres de 20 y 22 años, denunciaron ante la justicia haber sido agredidos a la salida de un boliche ubicado en calle San Miguel al 600 de la Capital tucumana. Las jóvenes mostraron imágenes y presentaron otras pruebas, pero de todas maneras, desde la justicia no habilitaron la feria para investigar a los responsables.

La doctora Florencia Abdala, abogada de las mujeres, habló con el móvil de El Ocho para contar cómo continúa la causa.

“El hecho comenzó adentro del local bailable, cuando un grupo de 10 a 15 hombres y dos mujeres, golpearon a Pilar de 20 años. Los patovicas del lugar tanto a los agresores como a las victimas y cuando las chicas se dirigían a su auto, en calle Marcos Paz y San Miguel, el otro grupo las estaba esperando. A Constanza, de 22 años, una mujer la agarró, la tiró al piso y le sujeto las piernas y los brazos para que no se pueda defender mientras los hombres le pegaban en todas partes del cuerpo hasta dejarla inconsciente. La hermana quiso defenderla, pero también sufrió agresiones, por su parte al novio de Pilar, también lo sujetaron para que no pueda intervenir en la situación”.

“El motivo de la agresión no lo sabemos, pero pudimos identificar a cuatro de los varones y a una de las mujeres. En el momento fueron detenidas tres personas, pero al día siguiente se les dio el cese de la prisión por parte del Ministerio Público Fiscal, no se formularon cargos, no se formalizó la investigación, no hay medidas en contra de los imputados”.

“Estamos intentando que la fiscalía actué lo más rápido posible, porque sabemos que uno de los imputados ya no está en Tucumán y otro pretende viajar a España. Además, las victimas recibieron amenazas a través de audios por haberlos denunciados”.