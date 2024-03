EDET anunció cortes de energía para mañana domingo 17 de marzo La empresa de distribución eléctrica emitió un comunicado sobre los cortes de luz que realizarán mañana.

EDET indicó que por iniciativa del Gobierno Provincial, el día domingo 17 de marzo desde las 08:00 de la mañana hasta las 14:00 horas, se realizarán tareas de adecuación sobre la Línea de Alta Tensión Bracho – Cevil Pozo, perteneciente a TRANSNOA.

Aclararon que estos trabajos constituyen la primera etapa de la solución a implementar para elevar provisoriamente la capacidad de la Línea de Alta Tensión mencionada. La segunda etapa se concretará durante la semana del 25 de marzo, cuando se concrete el acondicionamiento definitivo de la mencionada instalación y así mitigar los efectos de restricción de demanda, mientras se repara la falla sobre el cable OF 132 kV ET Sarmiento – ET Estática perteneciente a TRANSNOA.

Señalaron que durante la realización de estas obras se requiere programar cortes de demanda, que serán llevados a cabo de acuerdo a un cronograma. El mismo establece la existencia de dos grupos, según son descriptos en placas gráficas que acompañan esta información.