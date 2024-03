El Boleto Educativo Municipal también beneficiará a estudiantes universitarios Así lo anunció la intendenta Rossana Chahla, quien entregó este miércoles las primeras tarjetas magnéticas a alumnos de nivel primario y secundario que viven y estudian en San Miguel de Tucumán.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, en el Centro de Atención Ciudadana (San Lorenzo 1207), la intendenta Rossana Chahla hizo entrega de las primeras tarjetas magnéticas del Boleto Educativo Municipal (BEM) a niños y jóvenes que viven y estudian en establecimientos públicos de San Miguel de Tucumán, de los niveles primerio y secundario.

La jefa municipal estuvo acompañada por el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, quien celebró la voluntad por garantizar el acceso a la educación y valoró el enorme esfuerzo financiero del Municipio para lograrlo.

Al día de la fecha, según confirmaron desde la mencionada repartición, ya fueron tramitados 3600 plásticos del BEM, al que se puede acceder a través de la página web de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán o accediendo al siguiente link: https://smt.gob.ar/boleto-educativo-municipal

MIRA TAMBIÉN La Policía encontró un “vivero” de marihuana y detuvo a dos personas

En la ocasión, la intendenta Chahla también adelantó que el beneficio también alcanzará a estudiantes universitarios. “Este Boleto Educativo Municipal tiene una primera etapa que es para primaria y secundaria. Son chicos que van a escuelas públicas que cursan y viven en San Miguel de Tucumán, a más de nueve cuadras del establecimiento. Y a partir del 18 de marzo vamos a empezar con el boleto educativo municipal universitario”, anunció.

Además, la alcaldesa aclaró que el beneficio ya se encuentra en plena vigencia. Es decir, quien ya cuente con la tarjeta del BEM puede comenzar a viajar gratis a la escuela, ida y vuelta, desde el mismo día que la tiene en sus manos. “El que tenga la tarjeta tiene plena vigencia”, subrayó Chahla.

Por su parte, Benjamín Nieva, se refirió al trámite que deben realizar los beneficiarios vía internet. “La página viene funcionando en forma correcta del día lunes que empezamos con la inscripción. La página es la página oficial del Municipio de San Miguel de Tucumán. No busquen en otro lugar, que no sea la página oficial del Municipio”, señaló y se refirió al caso de un sitio web incorrecto que circuló por redes y servicios de mensajería instantánea: “Hoy ya tuvimos nosotros una noticia de que estaban con otra página donde lo direccionaban con un link que no es el que nosotros estamos dando a conocer. Es muy simple, página oficial del municipio de San Miguel de Tucumán, ingresan al banner con la sigla BEM y ahí se le abre la pestaña donde tiene que incorporar todos los datos”.

MIRA TAMBIÉN El Gobernador Jaldo viaja a Buenos Aires y se reunirá con los ministros Caputo y Francos

Vale aclarar que quienes no tengan la posibilidad de tramitar el BEM a través de la página web, pueden asistir desde las 07:30 h de la mañana a la sede del Centro de Atención Ciudadana (San Lorenzo 1207), donde recibirán atención personalizada. Recientemente también se habilitó un número de WhatsApp para evacuar todas las dudas respecto al beneficio: 3812066440.

“Es fundamental aclarar que nosotros lo que queremos es que se haga todo vía online. Una vez que ya tengan todo aprobado que ya directamente se dirijan acá solamente a retirar el plástico”, finalizó Nieva.

Requisitos para tramitar el BEM

Ser alumno de una institución de gestión pública.

El alumno y la institución deben tener domicilio en San Miguel de Tucumán.

El estudiante debe residir a más de nueve cuadras de distancia del establecimiento educativo al que asiste.

Los alumnos de nivel primario y secundario tienen que ser alumnos regulares.