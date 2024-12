El Cadillal: Jaldo puso en funcionamiento la Balsa La Niña Se invirtieron más de $600 millones. La modernizada balsa fue dotada de bombas que permitirán triplicar el abastecimiento de agua potable.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, puso en funcionamiento esta mañana la balsa La Niña en el dique Celestino Gelsi El Cadillal que había sido sometida a un proceso de renovación integral tras 22 años de funcionamiento, en el que se le incorporó tecnología de avanzada para modernizarla, mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental del dispositivo que bombea agua desde el espejo hídrico hacía la planta potabilizadora de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) para ser conducida a San Miguel de Tucumán y su área metropolitana. Esta obra pudo concretarse gracias a una inversión de más de $600 millones.

El mandatario tucumano fue acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el presidente de la SAT, Marcelo Caponio; los ministros Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos), Darío Monteros (Interior), Luis Medina Ruiz (Salud) y Susana Montaldo (Educación); interventora del Ipvdu, Nora Belloni; las intendentes Marta Najar (Las Talitas) y Alejandra Rodríguez (Tafí Viejo); y el delegado de El Cadillal, Dante Delgado.

Además, participaron los diputados nacionales: Gladys Medina y Agustín Fernández; y los legisladores: Carlos Gómez, Carlos Najar, Tulio Caponio, Gerónimo Vargas Aignasse, Alejandro Figueroa, Carolina Vargas Aignasse, Maia Martínez y Alejandro Figueroa; Luis Corbalán, secretario del Sindicato de Personal de Obras Sanitarias de Tucumán.

En qué consistieron los trabajos

Se reemplazaron los motores a explosión por motores eléctricos, que son más eficientes y menos contaminantes.

Los motores eléctricos garantizan el suministro de agua potable en calidad y cantidad durante los próximos 15 años.

La inversión incluyó la adquisición de una bomba importada que triplica la potencia de la anterior, pasando de 2.000 a 6.000 metros cúbicos por hora.

El mantenimiento le permitirá al dispositivo operar, incluso, durante los meses de sequía.

La balsa fue reparada por la firma Di Bacco, la misma empresa que la fabricó.

Jaldo explicó que a la balsa “se la reestructuró totalmente a nuevo. Tenía riesgo de hundirse. Tenía motores a explosión, lo que significa que había combustibles y aceites dentro de la balsa. Esto provocaba riesgos de contaminación. Ahora tiene motores eléctricos. Hemos comprado una bomba importada nueva. La bomba anterior tiraba 2000 m3, la nueva 6000 m3. No sólo le pusimos toda la tecnología, sino que hemos triplicado la capacidad de provisión de agua potable a la balsa” y además felicitó a las autoridades de la SAT porque en este último año “no es la única fuente de agua que hemos reparado. Teníamos problemas en Anfama. No llegaba el agua que tenía que llegar a los pueblos que se abastecen de ahí. Teníamos problemas en el Acueducto de Vipos, que estaba roto en varias partes y había pérdidas de agua por todos lados. No llegaba ni el 50% de lo que tenía que llegar. En un año hemos reparado tres fuentes de abastecimiento para San Miguel de Tucumán y zonas metropolitanas. Primero La Niña, reparamos integralmente el viejo Acueducto de Vipos y reparamos la fuente de Anfama. Nos estamos esforzando para que el agua potable llegue a todos lados y para brindar este servicio”.

Además, contó que el viernes pasado, con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, hay un listado de obras donde se incluyó el nuevo acueducto de Vipos que se construirá a nuevo. Se construirá paralelo al que está que seguirá abasteciendo. El nuevo acueducto traerá un 300% más de agua que el actual. Sin perdidas, con fuentes de abastecimiento y de filtrado nuevas. Le estamos dando prioridad a la provisión de agua potable por los calores de Tucumán y el consumo de agua en los horarios pico. No podemos no brindar este vital elemento que es el agua potable para los seres humanos”.

Caponio dijo en su discurso: “es un gran día porque hemos recuperado la balsa y la planta potabilizadora de El Cadillal. La balsa cuando asumimos estaba semihundida y todos los motores sin funcionar. Lo primero que hicimos fue reparar el motor eléctrico de 2.000 metros cúbicos que tenía la balsa con fondos íntegros que nos proveyó la provincia. Sin el apoyo del Gobernador hoy no podríamos haber conseguido los resultados que tenemos. Compramos una nueva bomba para la balsa. Esta compra significó, primero, un tiempo de investigación y de contactarnos con las principales empresas del país que puedan dar este servicio. La nueva bomba triplica la capacidad” y destacó que el dispositivo es una tecnología procedente de Alemania.

“La antigua balsa había sido hecha por una empresa tucumana y en la misma firma se la restauró en sus talleres pasados 22 años de uso. Se la optimizó y se la modernizó. Hoy la tenemos flotando, con la bomba instalada, funcionando”, sostuvo.

En respuesta a la prensa, Caponio dijo además: “hemos recuperado el acueducto de Vipos y la operación del acueducto de Anfama. Hemos realizado nuevas perforaciones de pozos de agua en distintos puntos de la provincia. Hemos recuperado pozos de agua que estaban en mal estado. La verdad que la decisión política del gobernador es darle agua potable al 100% a los tucumanos y en esa dirección está trabajando la SAT. Quiero agradecer puntualmente a los trabajadores de la SAT porque son mano de obra calificada. Es la mejor empresa de la provincia de Tucumán para solucionar estos problemas. Solamente faltaba decisión política y el apoyo para poder realizarlo como estamos trabajando este último año”.

Acevedo dijo que “hoy la noticia es que se está poniendo en funcionamiento La Niña, triplicando su capacidad con un trabajo tremendo” y destacó el valor de los trabajadores de la empresa pública: “empleados comprometidos, que cuidan a la empresas, que se ponen a la par para ir adelante. Felicitaciones a todos los empleados de la SAT que buscan brindar un buen servicio con agua clara y potable. En Tucumán seguimos trabajando con un Estado que va a brindar todos los servicios en beneficio de los tucumanos y de las tucumanas para que la provincia siga creciendo”.

El ministro Monteros comentó que uno “de los grandes problemas –que tenía la SAT – era esta balsa que prácticamente estaba hundida y sin funcionamiento de los motores. Esto llevó una inversión de más de 600 millones de pesos para que hoy esta balsa sea formalmente habilitada. Va a producir el triple de lo que venía produciendo. Esto beneficia algo que venía reclamando mayoritariamente toda la población de Tucumán, especialmente San Miguel de Tucumán y los municipios que lo rodean. Este es el camino de este primer año de gestión de gobierno, preocupado y ocupado en solucionar los problemas básicos e indispensables que necesitan los tucumanos, como en este caso es el del agua potable. Hemos visto comprometido el personal de la SAT. A través de Marcelo Caponio se le ha dado al personal todas las herramientas de trabajo y están haciendo un cambio de 180 grados”.

El delegado Delgado dijo que “poner en funcionamiento la balsa de La Niña, es algo muy importante, ya que lleva el suministro de agua a todos los tucumanos y también a la industria” y dijo que el gobierno trabaja de cara al futuro “dándole mejor calidad de vida a todos los tucumanos”, a la vez que destacó el apoyo del Gobierno provincial a las 93 comunas para su correcto desarrollo.

Fuente: Comunicación Tucumán