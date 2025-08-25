El conductor de una camioneta intentó escapar de la policía y chocó contra un poste de luz Un individuo fue apresado, por personal de la División Robos y Hurtos, luego de intentar escapar a un control policial y causar un caos que podría haber tenido un desenlace fatal.

El procedimiento comenzó cuando los uniformados, que realizaban tareas preventivas por zonas colindantes con la Comisaría Catorce, divisaron una camioneta Amarok con la patente adulterada y decidieron efectuarle una inspección de rutina.

El subcomisario Diego Llanos, segundo jefe de la citada Unidad Especial se refirió al respecto: “Al encender las balizas, este sujeto sube rápidamente el rodado y se escapa del lugar, por lo que se inicia un seguimiento a distancia por varias cuadras. Tal es así que, cuando llega a la intersección de Viamonte y Ecuador, pierde el control del rodado subiendo a la vereda e impactando contra un poste de luz poniendo en riesgo la vida de los transeúntes, del personal policial interviniente e, incluso, la de él mismo”

Luego de que los efectivos constataran que el conductor no revestía lesiones, llevaron a cabo las actuaciones de rigor. “Se hace un registro dentro del vehículo que arroja, como resultado, que había una sustancia vegetal en el interior de mismo. Se le da intervención a la DIDROP que hace las pruebas de campo y, efectivamente, da positivo para marihuana” expresó Llanos.

La Unidad Fiscal de Narcomenudeo, a cargo del caso, dispuso que el responsable quede demorado en averiguación de prontuario y que la droga sea decomisada mientras que el vehículo continuará bajo custodia policial hasta tanto se resuelva la causa.

Fuente Comunicación Tucumán