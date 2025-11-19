El Gobernador Jaldo participará de la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande en Santiago del Estero El encuentro reunirá a los mandatarios de las diez provincias del bloque, con el objetivo de avanzar en una agenda común de integración regional. En este marco, Jaldo explicó el alcance institucional de la convocatoria y detalló los temas que las provincias abordarán en conjunto.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, participará este jueves a las 10:30 de la 22° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, que se realizará en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero.

Al referirse a la importancia del encuentro, el mandatario expresó que la asamblea permitirá revisar asuntos clave de infraestructura y servicios. En ese sentido, afirmó: “Mañana estamos viajando a Santiago del Estero, ahí estamos convocados los gobernadores del Norte Grande, que somos 10 provincias que integramos el Norte Grande, y la verdad que ese encuentro tiene un poco de institucional, de terminar de ver algunos temas energéticos que tenemos pendientes, inclusive el transporte público, que siempre está en la agenda porque todas las provincias tenemos los mismos problemas”.

Luego, Jaldo contextualizó el debate sobre representación parlamentaria y coordinación política entre las provincias del Norte Grande. Sobre este punto, señaló: “Estamos trabajando en ver cómo nos reorganizamos en esta nueva etapa con nuestra representación en el Congreso de la Nación, con qué roles y de qué manera van a poder trabajar nuestros diputados nacionales, con nuestros senadores nacionales, porque nuestra visión tiene que ser regional”.

El Gobernador también explicó la necesidad de fortalecer la articulación legislativa para impulsar proyectos con mayor respaldo federal. Sobre esta estrategia común, sostuvo: “Para que nuestras propuestas sean escuchadas tenemos que buscar una metodología de agrupar un mayor número de diputados; si lo hacemos como bloque provincial, pero formamos interbloque con el resto de la provincia, podemos llegar a tener un número de diputados importante y pasar a ser una de las minorías más importantes dentro del Congreso de la Nación”.

Finalmente, Jaldo puso en valor la trascendencia política del encuentro y su impacto en la consolidación del Norte Grande como espacio de construcción federal. En esa línea, concluyó que “si podemos trabajar como región, no hay duda de que vamos a tener muchas mayores posibilidades de que nos escuchen tanto el diputado como el senador”.