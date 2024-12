El Gobernador respondió a las recientes protestas de familiares de presos Este lunes, familiares de los presos que se encuentran alojados en el Complejo Penitenciario de Benjamín Paz, se manifestaron en Plaza Independencia y cuestionaron las condiciones del penal.

El mandatario provincial enfatizó en la necesidad de endurecer las políticas penales mediante la reforma del Código Procesal Penal: “Aquel que delinque, que incumple la ley, tiene que estar en preventiva hasta que lo juzguen. El Código Procesal da la facultad a jueces y fiscales para que los encierren desde el primer momento que la Policía los atrapa. Y cuando sean juzgados, tenemos alternativas donde alojarlos, como Benjamín Paz, Villa Urquiza, Delfín Gallo o la Banda del Río Salí”.

Jaldo también advirtió que el Gobierno Provincial no dudará en tomar medidas más drásticas si los internos reinciden o generan problemas dentro de los penales: “Los delincuentes que sean reincidentes o tengan mal comportamiento en las cárceles serán trasladados a otras provincias. Tenemos convenios con el Ministerio de Seguridad de la Nación para enviarlos a Capital Federal, Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz o Tierra del Fuego. No vamos a permitir disturbios ni dentro ni fuera de las cárceles. El que avisa no traiciona”.

Respuesta a las protestas de familiares de presos

El Gobernador también respondió de manera contundente a las recientes protestas de madres de presos en el penal de Benjamín Paz, quienes denunciaron condiciones precarias para los internos. “Todo eso es falso. A estas mujeres les digo: ¿cómo no cuidaron a sus hijos, maridos o parientes antes de que cometieran delitos o homicidios? Porque los que están en Benjamín Paz han cometido delitos”, afirmó.

Jaldo destacó que Benjamín Paz es un penal con tecnología moderna y condiciones óptimas: “Hoy los presos están mejor que en las comisarías. Tienen todos los servicios, cuatro comidas al día, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y no pagan un peso; están comiendo gracias al impuesto de los tucumanos. Así que que no mientan”.

El mandatario también advirtió a los familiares: “Si no se adecuan a las condiciones carcelarias que estamos poniendo, vamos a trasladar a sus seres queridos a otras provincias. No nos va a temblar el pulso. Queremos orden en la provincia y no permitiremos disturbios”.