El Gobierno cerró un acuerdo salarial con UPCN y ATE Se trata del acuerdo paritario de $100.000 a pagarse en dos tramos en mayo y junio. En agosto, el Gobierno volverá a convocar las negociaciones salariales.

Esta mañana, el gobernador, Osvaldo Jaldo, firmó en Casa de Gobierno el acuerdo salarial con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con la Unión de Gremios Estatales (UGE) y el gremio de Vialidad. Estuvieron presentes: el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad.

También participaron el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García; y los secretarios generales de UPCN, Lucinda Espeche; de ATE, Jorge Flores; de la UGE, Andrés Jaime, y de Vialidad, Víctor Hugo “Kiko” Bazán y Francisco Osorio, representante de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

En medio de las adversidades económicas que enfrenta nuestro país, resulta gratificante escuchar testimonios que contagian alegría y esperanza. Hoy, más allá de los números, estamos disfrutando de un valioso reencuentro de la gran familia trabajadora de la provincia de Tucumán, la familia que cumple con diversas obligaciones dentro del Estado público”, comenzó diciendo el Primer Mandatario tras firmar el acuerdo con los gremios estatales.

En esa línea, remarcó que “Siento una doble alegría en este día. Primero, porque hemos alcanzado un acuerdo después de largas conversaciones y propuestas. Este logro es testimonio de un Gobierno que escucha, propone y, sobre todo, prioriza el diálogo. En segundo lugar, me complace iniciar la firma de acuerdos con un gremio que ha sido nuestro compañero en muchas gestiones, tanto en tiempos buenos como en los no tan buenos”.

Jaldo sostuvo: “A pesar de que los montos discutidos pueden parecer insuficientes, es importante recordar que este gobierno, en sus primeros 180 días, ha realizado tres recomposiciones salariales, tratando de mitigar el impacto de la inflación. Esto ha evitado los graves problemas que otras provincias enfrentan, como el default y la emisión de cuasi monedas”.

La estabilidad laboral es otro aspecto crucial mencionado hoy. Saber que nuestro trabajo está asegurado es un alivio inmenso. En otros lugares, hay incertidumbre sobre la continuidad laboral, afectando no solo los ingresos, sino también la cobertura de salud y los aportes jubilatorios. En tiempos de crisis global y nacional, debemos valorar y cuidar esta estabilidad”, expresó el Gobernador.

El acuerdo

Consiste en otorgar al personal de la administración pública centralizada, los organismos descentralizados y comunas rurales, un aporte por única vez de $100.000 por agente, pagaderos en dos cuotas de $50.000 cada una, para los meses de mayo de 2024 y junio de 2024.

Las partes acuerdan retomar las negociaciones paritarias en agosto del 2024.

Sabemos muy bien (que) no era lo que esperábamos pero si ya tuvimos el aumento de sueldo y hoy pudimos entender que esto es lo que el gobierno puede dar. Estoy segura que va a seguir aumento e irá a los sueldos. Espero que los demás entiendan: Lo que se da es para conformar un nuevo aumento”, explicó Lucinda Espeche, secretaria general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

De todas formas, la máxima referente de UPCN dejó en claro: “Lo que más me aflige, más allá del momento difícil, sobre todo que la gente no se quede sin trabajo” y fue tajante: “Queremos seguir avanzando, pero con los trabajadores adentro, que no queden sin trabajo”.

Espeche se sinceró que “50 mil pesos (uno de los aumentos) no sale un par de zapatillas, pero lo estamos recibiendo y pronto el aguinaldo. Estamos todos los gremios, bien o mal, junto al gobernador”.

La dirigente de UPCN dijo “confiar” en el Gobernador (Osvaldo Jaldo) porque “trabajé con ellos y saben que debe respetarse a los trabajadores, por eso esperamos que salga la ley en la legislatura para que no haya violencia y nadie sea atropellado y le falta el respeto”, auguró.

Una de las pocas provincias que a pesar de la crisis económica. Uno cuando firma está de acuerdo, puede tener sabor a poco, pero se llegó a un acuerdo con el compromiso de volvernos a reunión en agosto”, indicó Francisco Osorio, representante de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

“El gobernador se hizo eco y dijo que en Tucumán ningún trabajador se va a acostar pensando que no tendrá trabajo y no se levantará con ese pensamiento. Lo vemos a diario en Nación y estamos conversando para ver cómo pueden volver los compañeros que quedaron sin trabajo”, adelantó.

“Nos pagarán 50 mil en mayo, otros 50 mil en junio y 25 mil del aguinaldo. El gobierno es a lo que pudo llegar y en agosto vamos a seguir negociando”, manifestó.

Según Osorio, “en agosto definimos porcentajes e ítems, titularizaciones, pase de planta y contratados. Esta negociación fue una revisión y hasta aquí es donde pudo llegar (el gobierno). En agosto definiremos aumentos en porcentajes, la incorporación de trabajadores en condiciones de pasar a planta permanente o transitoria”.

Jorge Flores, de ATE, dijo que “en un ambiente de cordialidad y cooperación, se ha alcanzado otro importante acuerdo en la provincia de Tucumán. El clima de entendimiento y apoyo mutuo fue evidente en el encuentro con el gobernador y su equipo de trabajo”.

Asimismo, aseguró que “el esfuerzo del gobierno es evidente, y aunque sabemos que no siempre se alcanza lo que pretendemos, reconocemos que se está haciendo lo mejor posible. Nuestra colaboración y apoyo mutuo son fundamentales para seguir avanzando”.

Agradecemos al gobernador por recibirnos y por el esfuerzo constante para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de Tucumán. Estamos seguros de que, con su liderazgo y el trabajo conjunto, seguiremos alcanzando metas importantes y construyendo un futuro mejor para todos”, agregó Flores.

