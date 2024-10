El Gobierno entregó 100 motos a la Policía de Tucumán Osvaldo Jaldo encabezó el acto frente a la Casa de Gobierno.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó en la explanada de Casa de Gobierno un acto donde se hizo entrega de 100 motocicletas nuevas marca Honda XR 250 Tornado. Dicha adquisición resulta necesaria para optimizar la prevención y el abordaje de las políticas de seguridad que lleva adelante el Gobierno con una inversión que ronda los 1.000 millones de pesos.

Acompañaron al gobernador el vicegobernador Miguel Acevedo, la intendenta capitalina, Rossana Chahla, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, su par de Desarrollo Social, Federico Masso, el titular de Obras Públicas, Marcelo Nazur, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, el secretario de Seguridad Gustavo Vizcarra, la plana mayor de la fuerza encabezada por el Jefe de Policía, Joaquín Girvau, el subjefe Roque Iñigo, entre otros funcionarios.

También participaron del acto los legisladores Alejandro Figueroa, Rolando Alfaro, Carlos Gallía, Carlos Najar, Gerónimo Vargas Aignasse, Alberto Olea, Adriana Najar, Mario Leito, Walter Herrera, Ernesto Gómez Rossi, Francisco Serra, Sandra Figueroa, Hugo Ledesma y Sergio Mansilla. Dijo presente el diputado Agustín Fernández y el Intendente Tafí del Valle, Francisco Caliva, entre otros.

Por tres años más

“Este es el primer año, pero no piensen que escobita nueva barre bien. Vamos por los tres años de política de seguridad en la policía con más profesionalismo, tecnología, equipamiento, trabajo y desplazamiento e incorporación porque no solo lo vamos a hacer en una jurisdicción, para eso está la plana mayor conducida por ministro, jefes y subjefe, jefes regionales, jefes de zona y comisarios se tienen que hacer cargo de cada jurisdicción desde la Capital, pasando por municipios hasta comuna más pequeña. En todo el territorio tucumano no solo tiene que estar presente sino cuidar la vida y bienes de la gente”, exhortó el Gobernador.

Para Jaldo “no es menor lo que ganamos en materia de seguridad y carcelaria y la hicimos con los tres poderes del Estado y con el acompañamiento de la comunidad que es fundamental. Tenemos una policía verticalizada, lográndola con ejemplos, al margen de darles ordenes hay que darle ejemplo, y eso es lo que venimos haciendo y la policía nos acompañan”, destacó.

Cárcel y traslado de internos

Luego recordó que “a fin de año tendremos otro hecho concreto cuando traslademos entre 800 y 1000 presos a cuatro pabellones de la cárcel de Benjamín Paz y la Alcaidía en Delfín Gallo acordando con el Poder Judicial. Con esto descomprimimos el problema carcelario porque la planificación en materia de seguridad la vamos a profundizar estos tres años de gobierno”.

El titular del PE enfatizó que “el terreno que ganamos en mermar la delincuencia, los homicidios, que no existan los rompevidrios ni los motochorros, cambiaron las cosas, pero la seguridad no es cero, en ningún país del mundo, aunque mejoramos todos los días y llevamos un poco más de tranquilidad a tucumanos y tucumanas”, dijo.

Haciendo un análisis del mundo citó: “Por esto en este mundo en guerra, donde en Medio Oriente familias que no saben en qué momento le caerá algo desde el cielo que le quite la vida y que le hace un gran daño a la humanidad, sumado a lo que pasa en Rusia y ucrania nos hace reflexionar que a la paz social hay que cuidarla ya que estamos en un mundo en guerra, una Argentina con problemas social y económico y eso hoy no tiene precio, como circular por la calle sin cortes y es una gran tranquilidad”.

Responsabilidad

“Entre los tres poderes del Estado, desde el primer día hemos tomado la responsabilidad de mejorar la política de seguridad y se demuestra con hechos concretos. Decía la vez pasada cuantas veces hemos entrado a la Jefatura de Policía, hagan memoria, llevando equipamiento, tecnología para la inteligencia criminal, armamento para que puedan prestar servicios, para que cubramos la vida de los policías mientras prestan servicio, tanto a la policía como al sistema carcelaria”.

Luego agradeció a intendentes y delegados, que sin ser la seguridad jurisdicción de ellos también con mucha preocupación y viendo que cuidar a la gente era y es una de las mayores problemática que tenemos, también nos están ayudando a través de la formación de vigías municipales, comunales, equipamiento, vehículos y que trabaja y se complementa con la policía”.

En ese sentido Jaldo sostuvo: “Muchas gracias a todos ellos por entender que la seguridad es un problema de todos, como también cuidar la vida de los vecinos, porque entre ellos están nuestros hijos nietos y aquellos tucumanos y tucumanas que confiaron en nosotros para llevar adelante la gestión”.

Cerrando su discurso indicó: “Hicimos mucho en un año, es importante pero no suficiente hay que seguir trabajando para eso equipamos a la policía, para tener los elementos necesarios que los proteja en cada accionar y el desplazamiento porque son seres humanos y tienen familia que a la mañana con un beso se despiden y seguramente la familia no está tranquila hasta que no vuelvan a sus casas. Sepan que lo sabemos y valoramos, por eso hacemos este gran esfuerzo”.

Ejes

Por su parte el vicegobernador Acevedo trazó como ejes de esta gobierno cuando asumió a fines de octubre de 2023 las áreas de Educacion, salud y seguridad y “en estos tres ejes el gobierno viene dando muestras”, aseguró.

Reforzando eso dijo: “En materia de seguridad, como hace mucho tiempo no se daba continuidad a las acciones. Durante mucho tiempo la policía se manejaba con alta y baja. El crecimiento policial de los efectivos en calle no era visible, no se palpaba porque siempre eran los mismos, porque la población crecía y era muy difícil así”, ejemplificó.

Política de Estado

“Por eso se tomó la decisión que se incorporen nuevos agentes y se capaciten. A quienes incorporaban hacía falta darles los elementos para trabajar. En este último tiempo vi dotar a la policía como el servicio penitenciario indispensables para los que nos tienen que cuidar: chalecos y armas adecuadas para que la manejen todos. Eso implica una política de Estado porque acompañamos los dichos con los hechos y si hoy estamos reunidos aquí es para fortalecer el equipamiento necesaria en todo sentido, autos camionetas y de motos que permiten agilidad de maniobra y celeridad en el accionar.

Acevedo aseguró que “aquí se está gobernando en serio, desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial, no es casual que tantos legisladores y legisladoras me acompañen hoy. Queremos seguir cuidando a los que nos cuidan y estamos todos juntos trabajando”.

“Hacia donde vamos”

A su turno, el ministro Agüero Gamboa en su discurso manifestó: “Es importante que de vez en cuando miremos para atrás en el tiempo, de dónde venimos, donde estamos y hacia donde nos estamos dirigiendo. Miremos los 11 meses de gestión de nuestro gobernador, donde hemos realizado grandes operativos, ordenes de servicio, trabajo incansable, trabajando codo a codo y en equipo con el ministerio publico fiscal y la Corte, con los jueces a partir de un dialogo para trabajar y hacer nuestra labor de la mejor manera posible sin cometer errores”, aseveró.

Continuando con los números dijo: “Nuestro gobernador con todo su equipo, nos brindó 4.500 chalecos, 50 camionetas, armas escopetas, pistolas, equipamiento como computadoras, reparaciones de unidades policiales y hoy con 100 motos nuevas”, cerró.

Esto nos obliga a seguir trabajando a seguir cumpleindo con nuestra tarea, vamos por el bueno camino, estamos honrando a la policia, trabajando denondadamente, seguir buscando nuestros objetivo y alcanzarlos de la mejor manera posible lo m as rápido.

Las conversaciones quincenales que tenemos con nuestro gobernador es algo único e histórico por lo que insto a que sigamos trabajando y cuidando la vida y bienes de todos los tucumanos pero vamos por el bueno camino, no hay que bajar los brazos.

Fuente: Comunicación Tucumán