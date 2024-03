El Gobierno provincial y ATSA lograron un acuerdo salarial para los trabajadores En el acto, el gobernador declaró que "invertimos a quienes cuidan la salud y el bienestar de los tucumanos".

En Casa de Gobierno se celebró hoy la firma de un importante acuerdo salarial con el gremio de Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), que estuvo encabezada por el gobernador, Osvaldo Jaldo.

El gobernador Osvaldo Jaldo destacó la labor del secretario general de ATSA René Ramírez en defensa de los trabajadores de la salud y expresó: “aquí estamos los dos poderes de la provincia, Ejecutivo y Legislativo, debido a la importancia que le damos a la salud de Tucumán como a los trabajadores que tienen que ver con la salud y la vida de cada uno de los tucumanos”.

Esto demuestra que estamos trabajando en equipo en situaciones complejas y difíciles en situaciones. Solo alcanza con ver las noticias que no son tan buenas las cosas que están pasando. Sin embargo, en Tucumán nos sentamos a conversar las paritarias tanto los gremios como el gobierno de la provincia. Tuvimos la virtud del diálogo y nos sentamos a escuchar. En una paritaria seguramente la expectativa está puesta en el incremento salarial y es lógico teniendo en cuenta que la inflación deterioró los ingresos. Esto fue discutido en la paritaria, pero no solo eso es suficiente, se discuten condiciones de trabajo, de estabilidad, bienestar de cada uno en sus diferentes puestos de trabajo”, comentó.

Además, sostuvo: “hoy, todo lo que tiene que ver con lo económico, financiero y presupuestario se torna difícil porque los recursos muchas veces no alcanzan para lo que uno se propone hacer. Pero lo que si nosotros queremos garantizar que en Tucumán fijamos una ruta para alivianar la situación económica y financiera. Esto no es otra cosa que presentarnos como una provincia dialoguista con el Gobierno nacional. Nuestra postura es dialoguista a nivel nacional y por eso podemos venir solucionando muchos de los problemas que tenemos. No todas las provincias pagan en tiempo y forma los salarios, algunas desdoblan el pago de sueldos o los pagan con bonos y no con monedas de curso legal”.

Lleven tranquilidad a sus hogares. El trabajo es la segunda casa de los trabajadores que nos permite mantener la primera. Tenemos que cuidar el trabajo y tenemos que cuidar el Estado. Ese Estado que presta servicios a la gente y sobre todo el Estado que tiene que ver con el área de salud. Ustedes salvan vida y están al frente en crisis como el Covid en la pandemia. Muchas veces hay personas que tiene una prepagas u obras sociales, pero prefiere irse a atender a un hospital público. Eso habla bien de la salud pública de Tucumán y del profesionalismo de los trabajadores. Lo que nosotros podemos aportar en Salud no es un gasto sino una inversión. Invertimos a quienes cuidan la salud de los tucumanos y en el bienestar de los tucumanos”, declaró.

Nosotros podemos conversar mucho con el gobierno nacional, pero sí podemos decir que lo que nunca vamos a permitir que la variable de ajuste pasen por los trabajadores. A nosotros no nos van a tocar un trabajador en Tucumán. Lleven tranquilidad a sus casas. El que se acuesta siendo empleado público se levanta siendo empleado público”, concluyó el Gobernador.

MIRA TAMBIÉN El gobernador Jaldo expresó que los aumentos salariales serán abonados en marzo con planilla adicional

Por su parte, Ramírez comentó que “por dos meses hemos firmado este acuerdo significativo alcanzado para los trabajadores de la sanidad, que eleva el piso salarial de 300 mil pesos a 500 mil pesos a partir del mes de febrero. Este aumento se reflejará en un solo pago en el mes de marzo, con futuras discusiones planificadas para el mes de abril, considerando los índices de inflación”.

Además del aumento salarial, se acordó la incorporación de más de 900 trabajadores en situación de cobertura transitoria y cerca de 800 en la planta permanente. Se discutirá la nivelación de horas extra y el pago por zona al 100%”, expresó.

Fuente Comunicación Tucumán

MIRA TAMBIÉN SITAS llegó a un acuerdo salarial con el Gobierno provincial