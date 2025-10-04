El lunes incrementa el precio del kilo de pan en Tucumán El Centro de Industriales Panaderos de Tucumán informó que el próximo lunes 6 de octubre el pan tendrá un aumento del 5% y las especialidades un 7%.

A través de un comunicado, el Centro de Industriales Panaderos de Tucumán informó que el pan tendrá un incremento en la provincia, desde el lunes 6 de octubre.

El kilo de pan en Tucumán costará entre $3.150 y $3.200, esto significa un aumento del 5%. Por otra parte, las especialidades (pan de viena, hamburguesa, lactal, prepizzas, tortas, tartas, alfajores, masas y cafetería) subirán un 7%.

Desde el Centro de Industriales Panaderos, detallaron que “la actual inestabilidad económica y la fluctuación del dólar ha generado un aumento significativo en los costos fijos”.

A esto se suma “un incremento en los precios del gas, la energía eléctrica, materia prima e insumos”.

Fuente LV12