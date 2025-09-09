El MPF interviene en un incendio de cañaverales que puso en riesgo el tendido eléctrico Un amplio sector de cañaverales fue alcanzado por el fuego en la zona de avenida Independencia al 1.000, en Alderetes. Vecinos alertaron a las autoridades y el Ministerio Fiscal investiga el hecho para determinar si hubo intencionalidad.

Un importante incendio de cañaverales afectó una gran extensión de hectáreas en Alderetes, en inmediaciones de la ciudad. El siniestro fue advertido por residentes de la zona, quienes alertaron a las autoridades ante el avance de las llamas, que incluso amenazaron con afectar la red de tendido eléctrico que atraviesa el campo.

De acuerdo a las averiguaciones preliminares, el fuego se habría iniciado en la noche del lunes, luego de concretarse la cosecha. En la investigación interviene la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, que busca establecer la identidad de los propietarios del terreno donde se produjo el foco ígneo.

Asimismo, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF se presentó en el lugar para realizar pericias que permitan determinar si el incendio fue intencional y, en tal caso, identificar a los responsables.

Desde el Ministerio Fiscal recordaron la importancia de denunciar de manera inmediata este tipo de hechos para posibilitar una rápida intervención de los equipos especializados y avanzar en la investigación. Para ello, se encuentra habilitada la línea anónima 3813195131.