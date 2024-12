El Presidente destacó la baja de los índices de pobreza e indigencia Milei remarcó en su alocución la importancia del acompañamiento de los sectores que no son afines a su partido.

El presidente, Javier Milei, disertó esta noche en el hotel Sheraton de la provincia, invitado por la fundación Federalismo y Libertad que festeja su cena anual, y también recibió la distinción “Juan Bautista Alberdi”, que se otorga, según la fundación, “a la valiente defensa de la libertad”, que ejerce Milei.

Del encuentro participó el gobernador, Osvaldo Jaldo, quien mostró una postura dialoguista hacia el Gobierno Nacional durante este primer año de gestión, a pesar de ser de partidos políticos opuestos, lo que no pasó por alto en el discurso del primer mandatario Nacional.

Mientras se refería a las medidas que viene tomando para bajar la inflación, y comparaba su actual gestión con el plan de convertibilidad que encaró el gobierno de Carlos Menem en la década del 90, Milei resaltó que solo cuenta con “el 15% de los diputados y 10% de la Cámara de Senadores”.

Asimiso, remarcó “ahora voy a hacer el agradecimiento a todos aquellos que no son de La Libertad Avanza y apoyaron fuertemente, como el gobernador Jaldo o el gobernador Jalil, a quienes les agradezco enormemente. O los gobernadores que pertenecen a Juntos por el Cambio y por el trabajo que han hecho los diputados en esto. Nosotros hicimos la reforma estructural más grande de la historia argentina. Hicimos una reforma estructural ocho veces más grande que la de Menem que es la suma del DNU 70, más la Ley Bases. Por lo tanto, no tengo ningún problema en afirmar que somos el mejor gobierno de la historia argentina”.

En ese sentido, agregó: “también deseo reconocer el fundamental aporte del bloque de diputados del PRO, que también trabajó mucho con nosotros, nos ayudó mucho, que está conducido por Cristian Ritondo, quien hoy está siendo víctima de operaciones y persecuciones justamente por ayudarnos y colaborar. Y que, si bien hemos arrancado de espacios distintos, hoy nos encuentra cada día más cerca de este reordenamiento ideológico del que tanto hablé durante años. Siempre dije que la política le debía a los argentinos un reordenamiento ideológico”.

En su discurso Milei hizo un fuerte reconocimiento a los números de su gestión resaltando la recuperación del salario y la baja de los índices de pobreza e indigencia.

“Dado el crecimiento que vienen mostrando los salarios desde que la economía tocó un piso en marzo o abril, los salarios vienen creciendo, además en términos de pobreza e indigencia estamos obteniendo resultados muy importantes. Hoy se publicaron datos de un estudio realizado en base a la metodología del INDEC por el instituto que mira los problemas de distribución del ingreso en la universidad de La Plata y están alineados con lo que calculó la UCA y que hoy Capital Humano informó, la pobreza del primer trimestre que estaba en el 54,8%, el dato que se conoció hoy es de 38,9%. La indigencia que en el primer trimestre era del 20,2% hoy cayó al 8,6%”, destacó Milei.

De hecho, apuntó que “habiendo hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad la economía se está expandiendo al ritmo del 17% anual”.

“Decían que la inflación porque se destrozaba el consumo, que viene creciendo 20% anual. Decían que no iba a haber inversiones y están volando al 50% anual. Hemos demostrado que el mejor plan social es exterminar la inflación y volver a crecer a partir del equilibrio fiscal y una política fiscal ordenada. Lo estamos haciendo en tres trimestres”, insistió.

Otros puntos del discurso

“Habiendo hecho el ajuste más grande, la economía se está expandiendo al ritmo del 17% anual”, comentó en otro de sus pasajes a la hora de realizar una suerte de balance de gestión. “La política es el arte de hacer posible lo imposible y lo estamos haciendo”, comentó y completó: “Cuando deje el poder, Argentina será el país más libre del mundo”.

En cuanto a la inflación, Milei expresó “Argentina hoy, si no fuera por la inflación inducida del crawl in peg, tiene una deflación mensual del 1%. Ustedes me podrían decir ‘a mí no me importa la mayorista si no la inflación minorista’. Bueno, la inflación minorista, el último dato fue del 2.4%, casi en línea con la inflación inducida. “se número está contaminado. Porque nosotros estamos recomponiendo tarifas. Entonces, cuando ustedes miran la inflación en bienes fue de 1,6%, y la de servicios, muy impactada por los ajustes de tarifas, fue 4,4%. Por lo tanto, hay una parte de la inflación que se explica por la recomposición tarifaria del kirchnerismo. Por lo tanto la inflación estaría viajando al 1,6%. Si le resto la inducida quiere decir que estamos también en una deflación del 0,9%. Es decir, hoy la Argentina viaja a un ritmo de una deflación del 1% mensual, es decir 13% anual”.