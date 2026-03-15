Este domingo 15 de marzo trae un respiro muy esperado para San Miguel de Tucumán y sus alrededores. Luego de días críticos que dejaron barrios bajo el agua y familias evacuadas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que las tormentas fuertes finalmente comienzan a quedar atrás, dándole paso a una jornada de transición hacia condiciones más estables.
El pronóstico para hoy, paso a paso:
- Mañana gris y húmeda: El domingo comenzó con lluvias aisladas y una temperatura fresca de 19 grados. Si bien la probabilidad de precipitaciones es baja (entre el 10 y el 40 por ciento), el ambiente se mantiene muy pesado debido a una humedad que alcanza el 97 por ciento, lo que genera una visibilidad regular. Los vientos soplan desde el norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
- Tarde de alivio: La buena noticia para las zonas que aún intentan secarse llega pasado el mediodía. El parte prevé que cesen las lluvias y el cielo quede mayormente nublado. Con la mejora, la temperatura pegará un salto y la máxima pronosticada alcanzará los 27 grados. Los vientos del sector norte se mantendrán constantes (13 a 22 km/h).
- Noche estable: Hacia el cierre del fin de semana, el termómetro descenderá hasta los 20 grados. Las condiciones se mantendrán estables, con apenas un 10 por ciento de probabilidad de lluvia y vientos regulares del norte.