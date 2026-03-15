El tiempo en Tucumán: las lluvias empiezan a ceder y la máxima llegará a los 27 grados Tras una semana marcada por temporales históricos e inundaciones, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de alivio para la provincia. Aunque la mañana arrancó con precipitaciones aisladas y alta humedad, se espera que el tiempo mejore hacia la tarde.

Por Redacción - El Ocho 15/03/2026 · 10:57 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio