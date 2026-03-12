La provincia de Tucumán sigue atravesando horas difíciles tras el histórico temporal que dejó calles bajo el agua, familias evacuadas y obligó a la suspensión total de las clases. En este contexto de emergencia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las condiciones climáticas inestables no darán tregua durante este jueves 12 de marzo, complicando las tareas de asistencia y el escurrimiento del agua en los barrios más afectados.
El pronóstico para lo que resta del día:
- Tarde inestable: El parte oficial prevé que, para después del mediodía, el cielo continuará cubierto y se registrarán nuevas tormentas sobre la capital provincial y alrededores. La temperatura máxima estimada alcanzará los 24 grados. Durante esta franja horaria, los vientos soplarán desde el sector oeste, alcanzando velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
- Noche con una leve tregua: Hacia el final de la jornada, el clima presentará una leve mejora en cuanto a la intensidad de los fenómenos. El termómetro descenderá hasta los 22 grados, mientras que los vientos rotarán hacia el sudoeste y se calmarán casi por completo (entre 0 y 2 km/h). La probabilidad de lluvia se ubicará en el orden de entre el 10 y el 40 por ciento, brindando un pequeño respiro a la ciudad.