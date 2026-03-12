El tiempo en Tucumán: pronostican más tormentas para la tarde en medio de la emergencia hídrica El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la inestabilidad continuará durante la jornada de este jueves. La máxima llegará a los 24 grados y recién hacia la noche se espera un descenso en la probabilidad de lluvias. Rige el pedido de extrema precaución tras las inundaciones.

Por Redacción - El Ocho 12/03/2026 · 6:54