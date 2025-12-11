Empleados municipales también recibirán un bono de $ 100.000 Así lo confirmó la intendente Rossana Chahla luego de la reunión de gabinete que encabezó este último jueves.

Empleados de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán recibirán por las fiestas de fin de año un bono de $100.000. El anuncio fue realizado por la intendente de la Capital, Dra. Rossana Elena Chahla, luego de la reunión de gabinete que encabezó este último jueves, oportunidad en la que además realizó un balance anual de las principales acciones de gobierno y logros de 2025.

El monto no remunerativo será depositado en las cuentas de los agentes municipales después del segundo tramo del Sueldo Anual Complementario (SAC), antes de la llegada de la Navidad.

“Al igual que la Provincia, la Municipalidad también otorgará un bono de $100.000, financiado con fondos propios”, anunció la alcaldesa capitalina y ponderó: “Podemos hacerlo gracias a una administración responsable y una economía ordenada y sólida, que nos permite afrontar este esfuerzo en un mes tan especial como diciembre”.

Este será el segundo bono con fondos propios otorgado por el Municipio a sus trabajadores, que en noviembre reconoció su esfuerzo en el marco del Día del Trabajador Municipal.

“Sabemos lo que significan las fiestas para cada familia y la difícil situación con la que muchos llegan a fin de año; por eso decidimos acompañar a nuestras trabajadoras y trabajadores como corresponde”, concluyó la intendente Chahla.