En adhesión a la medida dispuesta por el Gobierno provincial, los jardines de infantes y escuelas que funcionan bajo la órbita de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán permanecerán sin actividades hasta el próximo viernes inclusive, debido a las intensas lluvias y las inundaciones que afectan a distintos sectores del territorio tucumano.
La intendente Rossana Chahla comunicó la decisión a través de sus redes sociales y destacó que la prioridad es resguardar la seguridad de los estudiantes y las familias.
“Acompañamos la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, de suspender las clases debido a las intensas lluvias que afectan a la provincia. En ese marco, en San Miguel de Tucumán adherimos a la medida en las escuelas municipales, priorizando la seguridad y el cuidado de nuestros niños. Seguiremos atentos a la evolución del temporal y comunicaremos oportunamente”, expresó la jefa municipal.
La suspensión alcanza a todos los niveles educativos de las escuelas municipales y se enmarca en un contexto de fuertes precipitaciones que provocaron anegamientos e inconvenientes en distintos puntos de la provincia.
