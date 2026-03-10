En adhesión a la resolución provincial, no habrá clases en jardines y escuelas municipales por las lluvias Así lo comunicó la intendente Rossana Chahla, quien explicó que decidió acompañar la medida dispuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo con el fin de “priorizar la seguridad y el cuidado de nuestros niños”.

En adhesión a la medida dispuesta por el Gobierno provincial, los jardines de infantes y escuelas que funcionan bajo la órbita de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán permanecerán sin actividades hasta el próximo viernes inclusive, debido a las intensas lluvias y las inundaciones que afectan a distintos sectores del territorio tucumano.

La intendente Rossana Chahla comunicó la decisión a través de sus redes sociales y destacó que la prioridad es resguardar la seguridad de los estudiantes y las familias.

“Acompañamos la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, de suspender las clases debido a las intensas lluvias que afectan a la provincia. En ese marco, en San Miguel de Tucumán adherimos a la medida en las escuelas municipales, priorizando la seguridad y el cuidado de nuestros niños. Seguiremos atentos a la evolución del temporal y comunicaremos oportunamente”, expresó la jefa municipal.

La suspensión alcanza a todos los niveles educativos de las escuelas municipales y se enmarca en un contexto de fuertes precipitaciones que provocaron anegamientos e inconvenientes en distintos puntos de la provincia.