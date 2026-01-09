En el control a un camión de una empresa de encomiendas, los efectivos del Puesto Fronterizo Cabo Ramón Valentín Jiménez incautaron 23 kilos de hojas de coca. El vehículo provenía desde la provincia de Jujuy y se dirigía por la ruta nacional N° 9 a Córdoba.
Por otro lado, los efectivos del Puesto Fronterizo 7 de Abril hallaron encomiendas con hojas de coca al controlar dos camiones de una empresa de encomiendas que circulaban por la ruta nacional N° 34, desde Orán, Salta, con destino a la provincia de Buenos Aires. En total, secuestraron 60 kilos de hojas de coca.
En todos los casos, las autoridades de la Dirección General de Aduanas y del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán ordenaron el secuestro de la sustancia vegetal por infracción a la Ley N° 22.415 del Código Aduanero.
Los procedimientos fueron supervisados por el director General de Unidades Especiales, Comisario General Fabio Ferreyra, y el subdirector, Comisario Mayor Daniel Robles.
Fuente: Comunicación Tucumán