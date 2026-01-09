En controles fronterizos incautan más de 80 kilos de hojas de coca Más de 80 kilos de hojas de coca en su estado natural fueron incautados en controles vehiculares que realizaron este jueves los efectivos de los puestos fronterizos en el marco del Operativo Lapacho.

En el control a un camión de una empresa de encomiendas, los efectivos del Puesto Fronterizo Cabo Ramón Valentín Jiménez incautaron 23 kilos de hojas de coca. El vehículo provenía desde la provincia de Jujuy y se dirigía por la ruta nacional N° 9 a Córdoba.

Por otro lado, los efectivos del Puesto Fronterizo 7 de Abril hallaron encomiendas con hojas de coca al controlar dos camiones de una empresa de encomiendas que circulaban por la ruta nacional N° 34, desde Orán, Salta, con destino a la provincia de Buenos Aires. En total, secuestraron 60 kilos de hojas de coca.

En todos los casos, las autoridades de la Dirección General de Aduanas y del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán ordenaron el secuestro de la sustancia vegetal por infracción a la Ley N° 22.415 del Código Aduanero.

Los procedimientos fueron supervisados por el director General de Unidades Especiales, Comisario General Fabio Ferreyra, y el subdirector, Comisario Mayor Daniel Robles.

MIRA TAMBIÉN Vialidad Provincial trabaja en despejes por incidentes en rutas provinciales

Fuente: Comunicación Tucumán