En marcha la esperada obra de pavimentación en el Barrio El Salvador La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ha iniciado la pavimentación de más de 800 metros de calles en el Barrio El Salvador, una obra clave para mejorar el acceso al Mercado Frutihortícola (Mercofrut) y la calidad de vida de los vecinos.

La intendenta Rossana Chahla supervisó el comienzo de los trabajos en la zona de las calles Díaz Vélez y Olleros. “Estamos cumpliendo con una promesa que nos hicieron los vecinos de este hermoso barrio. Estos 800 metros de pavimento conectarán el Mercofrut con la avenida Democracia, una arteria principal, beneficiando directamente a más de 2000 personas,” afirmó la intendenta.

El proyecto no se limita solo al asfalto. La obra incluye la construcción de cinco cuadras adicionales de cordón cuneta, la mejora de la iluminación y un plan de regularización de títulos de propiedad para las familias del barrio. Además, se construirá una “pista de salud” para promover la actividad física y se plantarán árboles, embelleciendo el espacio público.

El secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini, destacó el compromiso de la gestión municipal. “A pesar de la difícil situación económica a nivel nacional, la intendenta ha decidido avanzar con esta obra tan importante, escuchando a los vecinos y respondiendo a sus necesidades,” señaló.

El concejal Emiliano Vargas Aignasse, quien acompañó la supervisión junto a otros funcionarios, celebró la concreción del proyecto. “Es un día de alegría para todos. Esta obra es una muestra de que, aun con un presupuesto ajustado, el gobierno municipal sigue activo y enfocado en mejorar la vida de los tucumanos, especialmente en los barrios más necesitados.”