Encontraron el cuerpo del adolescente que había desaparecido en el río Marapa El cuerpo del joven de 15 años fue localizado este martes al mediodía, a unos 500 metros del lugar donde había comenzado el operativo de búsqueda en la zona de El Cajón.

Después de intensas horas de rastrillajes, este martes fue encontrado sin vida el adolescente de 15 años que había desaparecido el lunes por la tarde en las aguas del río Marapa, en la zona de El Cajón, en Juan Bautista Alberdi.

El cuerpo fue localizado a unos 500 metros del sector donde se habían iniciado las tareas de búsqueda. El operativo contó con la participación de Bomberos, efectivos policiales y equipos de rescate, que trabajaron desde la noche del lunes hasta el mediodía de este martes.

La disminución del caudal del río, luego de que se redujera la liberación de agua desde el dique, favoreció las tareas de los rescatistas y permitió avanzar en la búsqueda.

El adolescente había llegado al lugar junto a otros dos jóvenes con la intención de refrescarse, en medio de una jornada de intenso calor. Su desaparición había activado un amplio operativo que concluyó este martes con el hallazgo del cuerpo.

Fuente Los Primeros