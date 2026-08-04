Encontraron sin vida a un joven en El Mollar La víctima fue identificada como Franco Damián Álvarez, de 27 años, quien contaba con antecedentes por robo y adicciones. Ocurrió en las instalaciones del club Once Estrellas. La justicia ordenó la autopsia para determinar las causas de la muerte.

Un estremecedor hallazgo sacudió a la localidad de El Mollar este lunes por la mañana. El cuerpo sin vida de un joven de 27 años fue encontrado colgado de una ventana de tipo ventiluz en las instalaciones del Club Once Estrellas. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un presunto intento de robo que terminó de forma trágica.

El hecho fue descubierto cerca de las 9:00, cuando el vicepresidente de la institución, Walter Rocha, ingresó al predio con intenciones de realizar tareas de limpieza. Al dirigirse hacia el salón principal para buscar los elementos de trabajo, observó la escena e inmediatamente dio aviso al tesorero de la comisión, José Luis Chaile, quien se trasladó a la comisaría local para realizar la denuncia formal.

La víctima fue identificada por la Policía como Franco Damián Álvarez, con domicilio en el barrio Casas Viejas de esa localidad vallista. Según fuentes vinculadas a la investigación, el joven contaba con un frondoso historial de antecedentes por robos y atravesaba severos problemas de adicción a las sustancias.

Fuente Los Primeros